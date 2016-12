Operátori: Objednávku cez e-shop už nestihnete. Choďte na predajňu

Ak si chcete predlžiť paušál či zriadiť novú službu, máte poslednú šancu.

Do Vianoc ostáva pár dní. Zostáva vám teda už len krátky čas na to, aby ste stihli zrealizovať objednávku nových služieb u mobilných poskytovateľov. Cez e-shop to už ale nestihnete.

Orange, Telekom a 4ka vám už do nové objednávky cez e-shop nestihnú doručiť. Jedine O2 hovorí, že pri objednávke do dnešného dňa – do 17. hodiny – sa kuriér pokúsi zásielku ešte doručiť.

Telekom



Operátor hovorí, že predajne v nákupných centrách budú ovplyvnené otváracími hodinami prevádzkovateľov – budú ich teda kopírovať. Pri vlastných predajniach je to inak.

Vlastné predajne Telekomu počas sviatkov:

na Štedrý deň bude otvorená približne polovica predajní, spravidla od 9. do 12. hodiny (vybrané predajne majú upravený čas podľa svojho harmonogramu)

na Prvý sviatok vianočný sú všetky predajne zatvorené

na Druhý sviatok vianočný bude otvorených len niekoľko vlastných vybraných predajní, a to v OC Polus, OC Avion v Bratislave a OC Mlyny Nitra. Zo značkových predajní budú otvorené pobočky v OD Tesco Lamač a Tesco Extra Petržalka v Bratislave, v Brezne, v Košiciach (Tesco Extra, Trolejbusová 1), v Nitre (OD Tesco, Bratislavská 5), v Spišskej Novej Vsi (OC Madaras), v Trnave (OC Tesco, Veterná 40) a Žiari nad Hronom (OD Tesco).

na Silvestra 2016 sú otvorené takmer všetky vlastné predajne, spravidla od 9. do 14. alebo 16. hodiny. Značkové predajne sú väčšinou otvorené, časť iba dopoludnia od 9. do 12. hodiny, ostatné cca do 15. až 18. hodiny (podľa nákupného centra či lokality).

na Nový rok 2017 sú všetky predajne zatvorené.

na Troch kráľov sú vlastné predajne väčšinou otvorené (okrem centrály na Bajkalskej ulici v Bratislave a predajní v Martine či Poprade). Pri značkových predajniach platí, že tie v nákupných centrách budú spravidla otvorené.

Orange

Spoločnosť má kompletný zoznam otvorených vlastných predajní počas sviatkov. Počas 24. decembra majú byť niektoré predajne zatvorené, mnoho ďalších bude fungovať. 25. decembra budú zatvorené všetky predajne.

Na druhý sviatok vianočný budú opäť otvorené iba predajne v nákupných centrách. Na Silvestra budú otvorené ako počas soboty (väčšinou od 9. do 12. hodiny). 1. januára sú všetky predajné miesta zatvorené, 6. januára si službu kúpite iba v niektorých obchodných centrách.

O2

Provider avizuje, že v obchodných centrách sa bude držať otváracích hodín jednotlivých prevádzkovateľov.

Podľa linky 949 budú vlastné predajne 24., 25. a 26. decembra zatvorené. Počas Silvestra majú byť predajne otvorené ako počas soboty. Zatvorené budú aj 6. januára.

4ka

Nováčik vlastnú sieť predajní neprevádzkuje a služby predáva na viac ako 1 500 pobočkách Slovenskej pošty.

Samotná pošta uviedla, že v pracovných dňoch budú prevádzky poskytovať služby v aktuálne platných otváracích hodinách.

„Na Silvestra (v sobotu 31. 12. 2016) budú pošty pracovať v skrátených otváracích hodinách. V dňoch 25. decembra 2016 a 1. januára 2017 budú všetky pošty zatvorené,“ uviedla špecialistka odboru komunikácie Silvia Turnerová.

Počas 24. a 26. decembra a 6.januára budú otvorené vybrané pošty v takomto režime:

