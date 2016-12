Honor plánuje v Európe predávať tablety aj smart hodinky

Do najvyšších cenových tried smartfónov sa Honor neplánuje púšťať.

Po predstavení telefónu Honor Magic odpovedal CEO Honoru George Zhao na niekoľko novinárskych otázok. Logicky, najviac sa ich točilo okolo čerstvej novinky. Zakrivený smartfón Magic je podľa výkonného riaditeľa konceptom, ukážkou schopností a spôsobom, ako nazbierať odozvu od zákazníkov.

Prítomnosť modelu Magic na iných než čínskych trhoch zatiaľ Zhao nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Do Európy by sa ale mali dostať ďalšie zariadenia so značkou Honor, ako sú napríklad inteligentné hodinky či tablety. Žiadne detaily o konkrétnych modeloch či čase ich príchodu však nespresnil. V Číne sa ale nedávno začali predávať hodinky Honor Watch S1 alebo osempalcový tablet Honor Pad 2, takže práve tieto dve zariadenia sú horúcimi kandidátmi.

1 fotografia v galérii Výkonný riaditeľ Honor George Zhao hovorí, že vzťah značky s materskou firmou Huawei sa nemení. Foto: Ján Trangel

Nechcú ísť medzi prémiové smartfóny

Kľúčové pre Honor ale naďalej budú smartfóny. Tak ako doteraz, zameriavať bude predovšetkým na mladých ľudí a internetový predaj. Zaujímavé pritom je, že Honor nemá v budúcnosti v pláne prinášať smartfóny v cenovom segmente okolo 699 amerických dolárov alebo s vyššou cenou.

Rovnako sa do budúcnosti nemení ani vzťah s materskou značkou Huawei. Honor ostáva ako samostatný brand, ktorý má vlastné produkty a vlastnú komunikáciu. Zariadenia so značkou Huawei a Honor budú aj naďalej zdieľať rovnaké používateľské prostredie, ktorého základom bude grafická nadstavba EMUI. Šéf značky Honor ale nevylúčil aj drobné odlišnosti v systémoch do budúcnosti.