LG: Nové smartfóny strednej triedy aj Stylus 3

Juhokórejská spoločnosť LG napokon ešte na sklonku tohto kalendárneho roka oficiálne predstavila celú paletu noviniek, ktoré plánuje ukázať počas konania januárového veľtrhu spotrebnej elektroniky CES 2017 v Las Vegas.

Ako bolo naznačené už predtým, ide o nové modely telefónov spadajúcich do strednej triedy. Zároveň prakticky všetky novinky spadajú do línie K-series plus sa pridáva model Stylus 3.

LG konkrétne predstavila novinky K3, K4, K8, K10 pre rok 2017 ako aj spomínaný Stylus 3. Kým K8, K10 aj Stylus 3 využívajú už novší operačný systém Android 7.0 (Nougat), budgetové K3 a K4 sa naďalej spoliehajú na staršiu platformu Android 6.0 (Marshmallow).

Top modelom novej ponuky z línie K je K10 (2017). Okrem iného prinesie širokouhlú (120-stupňovú) selfie kameru, snímač odtlačkov prstov, kovový rám, 5,3-palcový In-cell Touch s 2,5D zakriveným sklom Arc Glass či hrúbku tela pod 8 milimetrov.

LG K10 v skratke Displej 5,3-palcový, (1280 × 720 pixelov), HD, In-cell Touch 2.5D zakrivené sklo, IPS Čipset osemjadrový MediaTek MT6750 (1,5 GHz), Mali T860 GPU Pamäť 2 GB RAM, 16 alebo 32 GB flashu, podpora microSD kariet Fotoaparát 13 MP s LED bleskom, 5 MP (120-stupňová) selfie kamera Konektivita a iné 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, snímač odtlačkov prstov Operačný systém Google Android 7.0 (Nougat) Batéria 2 800 mAh (vymeniteľná) Rozmery 148,7 × 75,3 × 7,9 mm Hmotnosť 142 g

Model LG K8 pre rok 2017 charakterizuje napríklad 5-palcový HD displej, štvorjadrový čipset Snapdragon 425 či 13-megapixelový hlavný fotoaparát.

LG K8 v skratke Displej 5-palcový, (1280 × 720 pixelov), HD In-cell Touch IPS Čipset štvorjadrový Snapdragon 425 (1,4 GHz) s Adreno 308 GPU Pamäť 1,5 GB RAM, 16 GB flash priestoru, podpora microSD kariet (32 GB) Fotoaparát 13 MP s LED bleskom, 5 MP Konektivita a iné 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC Operačný systém Google Android 7.0 (Nougat) Batéria 2 500 mAh (vymeniteľná) Rozmery 144,8 × 72,1 × 8,09 mm Hmotnosť 142 g

Model K4 disponuje 5-palcovým displejom s nižším rozlíšením, má len 1 GB RAM či 5-megapixelový fotoaparát na zadnej strane.

LG K4 v skratke Displej 5-palcový, (854 x 480 pixelov), In-cell Touch IPS Čipset štvorjadrový Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909) 1,1 GHz, Adreno 304 GPU Pamäť 1 GB RAM, 8 GB flashu, podpora microSD kariet (32 GB) Fotoaparát 5 MP s LED bleskom, 5 MP predná kamera Konektivita a iné 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS Operačný systém Google Android 6.0 (Marshmallow) Batéria 2 500 mAh (vymeniteľná) Rozmery 144,76 × 72,6 × 7,9 mm Hmotnosť 135 g

Najnižšie je položený (nesporne aj z pohľadu ceny) model LG K3 pre rok 2017. Ponúkne 4,5-palcový displej, čipset Snapdragon 210 či 5-megapixelový fotoaparát.

LG K3 v skratke Displej 4,5-palcový (854 x 480 pixelov) In-cell Touch IPS Čipset štvorjadrový Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909) 1,1 GHz, Adreno 304 GPU Pamäť 1 GB RAM, 8 GB flashu, podpora microSD kariet (32 GB) Fotoaparát 5 MP s LED bleskom, 2 MP Konektivita a iné 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS Operačný systém Google Android 6.0 (Marshmallow) Batéria 2 100 mAh (vymeniteľná) Rozmery 133,9 × 69,75 × 9,44 mm Hmotnosť 132 g

Kórejská spoločnosť napokon predstavila aj nový Stylus 3 strednej triedy (ktorý je v USA známy ako Stylo). Ponúkne 5,7-palcový HD displej, dotykový stylus, snímač odtlačkov prstov či vynovené prostredie s Pen Pop 2.0.

LG Stylus 3 v skratke Displej 5,7-palcový, (1280 x 720 pixelov), HD, In-cell Touch 2.5D zakrivené sklo, IPS Čipset osemjadrový MediaTek MT6750 (1,5 GHz), Mali T860 GPU Pamäť 3 GB RAM, 16 GB flash pamäte, podpora microSD kariet Fotoaparát 13 MP s LED bleskom, 8 MP selfie kamera Konektivita a iné 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, snímač odtlačkov prstov, Stylus Operačný systém Google Android 7.0 (Nougat) Batéria 3 200 mAh (vymeniteľná) Rozmery 155,6 × 79,8 × 7,4 mm Hmotnosť 149 g

Kým LG K3 má byť dodávaný v čiernej „Black“ farbe, model K4 sa bude dodávať vo farbách „Titan“ a „Black“. Ďalší smartfón K8 si bude možné objednať v prevedeniach „Silver“, „Titan“, „Dark Blue“ a „Gold“, kým K10 príde vo farbách „Black“, „Titan“ a „Gold“.

Aj Stylus 3, zameraný na poznámky, sa bude dodávať v rôznych (resp. dvoch) farbách – „Metallic Titan“ a „Pink Gold“. Na tému upozornili Fonearena.com či Phonearena.com.