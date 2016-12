Orange pokryl 4G sieťou 80 percent ľudí

Operátor splnil cieľ a rýchlu sieť má už pre veľkú väčšinu populácie. Hovorí o ďalších plánoch.

Mobilný poskytovateľ Orange v týchto dňoch rozšíril svoju LTE pre 80 percent populácie. Ešte rýchlejšiu 4G+ sieť sprístupnil pre štvrtinu ľudí.

„Našu sieť zároveň pripravujeme aj na spustenie ďalších služieb ako VoLTE a VoWiFi, ktorými našich zákazníkov prekvapíme už v budúcom roku,“ uviedol Corporate Affairs manager Orangeu Peter Tóth.

Čo je Voice over Wi-Fi, VoLTE? Voice over Wi-Fi - Volania, ktoré nie sú realizované cez mobilnú sieť, ale prostredníctvom internetovej siete – cez Wi-Fi. Hovor prebieha pod mobilným číslom, ktoré má zákazník aj bežne. Cez túto technológiu sa môžete dovolať aj v lokalitách, kde nie je dostupná mobilná sieť, napríklad vo vnútri budov. Ďalšou výhodou môžu byť volania v zahraničí touto formou, keďže nebudete musieť platiť roamingové poplatky navyše. VoLTE – volania prebieha priamo v 4G sieti, mobil sa neprepne do 2G alebo 3G siete. Spojenie prebieha veľmi rýchlo, vo väčšine prípadov sa šetrí aj spotreba mobilu.

1 fotografia v galérii zdroj: Orange

Aké majú operátori 4G pokrytie: Telekom – 86,3 percenta

– 86,3 percenta Orange – 80 percent

– 80 percent 4ka – 66 percent

– 66 percent O2 – 66 percent zdroj: posledné známe údaje získané od mobilných operátorov

Orangeu chýba pokryť iba jedno mesto. Aktuálne je 4G s rýchlosťou do 73 Mbit/s dostupné v 138 mestách a 1 128 obciach. Rýchlejšie 4G+ s teoretickým maximom do 225 Mbit/s je pre 25 percent ľudí.

„Do roku 2020 chce Orange rozšíriť dostupnosť svojej 4G siete pre 95 percent populácie,“ oznámila spoločnosť.

Ako vypočítava pokrytie?

Orange tvrdí, že pri budovaní siete neberie do úvahy iba dostupnosť signálu, ale aj jeho kvalitu. „Za pokrytú považuje až takú lokalitu, kde má aspoň 50 % jej obyvateľov umožnený prístup do 4G siete,“ tvrdí. Do celkového počtu pokrytej populácie ale spadá len tá časť ľudí, ktorá môže 4G plnohodnotne využívať.