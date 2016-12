Pasažier premenoval Wi-Fi na Galaxy Note 7. Takmer prinútil lietadlo pristáť

Istý muž v USA využil skutočnosť, že problémové tabletofóny Galaxy Note 7 sú v lietadlách zakázané a rozhodol sa nemiestne si vystreliť z ľudí. Premenoval totiž svoj mobilný Wi-Fi hotspot na „Galaxy Note 7_1097“.

Na palube lietadla následne vznikla počas letu menšia panika a keby sa neznámeho „páchateľa“ nepodarilo vystopovať, stroj by zrejme musel neplánovane pristáť. Na situáciu prostredníctvom Twitteru upozornila novinárka Serenity Caldwellová.

Incident spôsobil meškanie lietadla a následné zrušenie nadväzujúceho letového spoja, na ktorý čakala práve Caldwellová. Informácie o príčine meškania jej poskytla letuška.

Open my laptop on the plane and notice a Galaxy Note 7 wifi hotspot https://t.co/y1csn9gOsZ pic.twitter.com/9Z5IJULuPs