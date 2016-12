Samsung Galaxy C5 Pro prešiel certifikáciou, toto by mal ponúknuť

Okrem tejto novinky má Samsung chystať aj Galaxy C7 Pro.

Juhokórejský Samsung podľa všetkého už v prvej polovici januára predstaví nové prírastky do svojej línie Galaxy C. Malo by ísť o Galaxy C7 Pro a tiež Galaxy C5 Pro.

Práve druhá spomínaná novinka – s modelovým označením (SM-C5010) - prešla certifikačným procesom čínskej TENAA.

Samsung Galaxy C5 Pro by mal okrem iného ponúknuť kovovú konštrukciu aj 5,2-palcový Full HD displej.

1 fotografia v galérii zdroj: TENAA

K tomu sa pridá čipset Snapdragon 626, 4 GB RAM, 64 GB vnútorného flash priestoru či 16-megapixelový fotoaparát/kamera na prednej i zadnej strane.

Telefón má mať pritom rozmery 145,7 × 71,4 × 6,95 mm, hmotnosť 143 g a batériu s kapacitou 3 000 mAh. Operačným systémom bude stále len Android 6.0.1 Marshmallow, písal web GSMArena.com.

Samsung C5 Pro ako aj C7 Pro sa majú ponúkať v zlatej, ružovej i tmavomodrej farbe.

Očakávaný Samsung Galaxy C5 Pro v skratke Displej 5,2-palcový; (1920×1080 pixelov) Full HD Čipset osemjadrový Snapdragon 626 (2,2 GHz) Pamäť 4 GB RAM, 64 GB flashu, podpora microSD kariet Fotoaparát 16 MP a 16 MP Konektivita a iné 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth v 4.2, snímač odtlačkov prstov, podpora dual SIM (nano + nano) Operačný systém Google Android 6.0.1 (Marshmallow) Batéria 3 000 mAh Rozmery 145,7 × 71,4 × 6,95 mm Hmotnosť 143 g