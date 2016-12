Japonské letisko ponúka „toaleťák“ pre smartfóny. Slúži na čistenie displeja

VIDEO Reklamná kampaň japonského operátora je zameraná na zahraničných turistov.

Vybrané toalety na tokijskom medzinárodnom letisku Narita sú od polovice decembra vybavené zásobníkmi so špeciálnym „toaletným papierom pre smartfóny“.

O takúto bizarnú výbavu siedmich sociálnych zariadení letiska sa postaral japonský mobilný operátor NTT Docomo. A to v rámci svojej reklamnej kampane, ktorá by mala trvať do 15. marca. Informácie priniesol portál Mainichi.

Reklama, ktorá sa baktériám páčiť nebude

Toaletný papier pre smartfóny pripomína klasickú, len zmenšenú, verziu tradičného „toaleťáku“ a je určený na čistenie obrazoviek prenosných elektronických zariadení.

3 fotografie v galérii Návštevníci japonského letiska Narita si môžu vyčistiť displej svojho zariadenia špeciálnym papierom (zdroj: NTT Docomo)

O tom, že displeje smartfónov či tabletov sú útočiskom pre baktérie a vírusy, sa vie už dlho. Ako uvádza spoločnosť stojaca za nápadom špeciálneho papiera na svojom kanáli YouTube, je ich tam až päťnásobne viac ako na sedadle toalety.

NTT Docomo svojou informačnou kampaňou cieli najmä na zahraničných turistov, ktorí si tak môžu „užívať cestovanie v Japonsku hygienicky.“ Na prednej strane toaletného papiera pre smartfóny si cestovatelia nájdu informácie o nových službách, ktoré japonský operátor spúšťa do prevádzky: aplikácii pre turistov a verejnej sieti Wi-Fi.

Pozrite si bizarné inštruktážne video japonského operátora NTT Docomo k používaniu toaliet a „toaletného papiera pre smartfóny“ v Japonsku: