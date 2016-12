100-gigabajtový paušál od Swanu treba predĺžiť dnes, zmeňte si APN

ODPORÚČAME Operátor 4ka, za ktorým je firma Swan Mobile, opätovne upozornil zákazníkov paušálu svojho 100-gigabajtového balíčka s prívlastkom „1.0“, že si ho treba zmeniť na nový variant.

„4ka Tip: Službu 4G INTERNET v1.0 je možné si zmeniť na 4G INTERNET v2.0 už len do 31.12.2016,“ uvádza na záver e-mailu pre zákazníkov.

Pôvodná verzia 100-gigabajtového balíčka za 5 eur mesačne od nového roka zaniká. Firma plánuje zákazníkom s nepredĺženou zmluvou deaktivovať SIM karty. K službe sa podľa doterajších stanovísk aj infolinky nebude dať po novom roku vrátiť.

Zmena názvu pritom znamená len 100 % zvýšenie ceny – na 10 eur mesačne. Ostatné parametre paušálu zostávajú rovnaké.

Ďalšie podobné balíčky bežne stoja viac V ponuke operátora 4ka je aj iný 100-gigabajtový balíček: TO.nacesty L. Spolu s 1 GB dát v sieti Telekomu vyjde na 20 eur mesačne. V aktuálnej akcii je do konca apríla za cenu 10 eur mesačne. Za 10 eur 4ka ponúka TO.nacesty S, pri ktorom dáva 30 GB dát vo svojej sieti a 1 GB v Telekome. Ten je v akcii do konca apríla za 5 eur. Pri oboch programoch sú ďalšie dáta, po prečerpaní balíka, zastavené alebo spoplatnené – podľa kreditu na SIM karte. Pri 4G INTERNET v2.0 to tak nie je, zníži sa len rýchlosť – na 1/1 Mbit/s.

Ako na predĺženie

Predĺžiť si službu možno na predajniach Swanu. Na poštách to možné nie je. Treba počítať s možnými skrátenými otváracími hodinami.

Druhou možnosťou je zaslať sken vyplneného a podpísaného dokumentu na 4Gdohoda@swanmobile.sk. Do akého času bude operátor žiadosti spracúvať a ako to bude v sobotu, nevedno. Ak ju nestihne akceptovať do konca roka, podľa infolinky sa služba zruší.

„Do tela e-mailu uveďte svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail), na základe ktorých Vás budeme vedieť kontaktovať. V prípade, že tieto údaje neuvediete a vyplnený dokument nebude dostatočne čitateľný, môže sa stať, že nedôjde k predĺženiu zmluvy,“ upozorňuje operátor.

Mení sa aj APN

Operátor pripomenul aj nutnosť zmeny internetovej brány. Novým názvom je „internet2“. Bližšie sme o zmene písali v tomto článku.

Podľa e-mailu od operátora je nutné APN zmeniť do 31. decembra, podľa infolinky čo najskôr. „Pre existujúcich zákazníkov pôvodný APN bod prestane fungovať niekedy na začiatku budúceho roka, pravdepodobne v januári,“ uviedol v septembri pre Živé.sk a MobilManiu šéf sietí spoločnosti Swan Mobile Patrik Kollaroci.