iPhone v budúcom roku: AMOLED displej od Samsungu aj odlišný duálny fotoaparát

Na internete sa objavili ďalšie „zaručené“ informácie, ktoré sa týkajú novej generácie telefónov Apple iiPhone. Podľa najnovších správ napokon Apple pripravuje trojlístok nových iPhonov (zrejme s označením iPhone 8 či 7s), ktoré budú disponovať uhlopriečkami od 4,7 po 5,8 palca.

Má pritom platiť, že dvojica modelov so 4,7-palcovým a 5,5-palcovým displejom bude využívať „klasické“ LCD panely, podobne ako ich predchodcovia.

Najzaujímavejším modelom tak má byť práve posledný z nich, ktorý ponúkne už progresívnejší AMOLED displej. Tretí iPhone „do partie“ má využívať displej s uhlopriečkou 5,8 palca.

Hoci pôvodne mala firma Apple rokovať o dodávke AMOLED panelov s rôznymi partnermi, exkluzívnym dodávateľom má byť napokon len juhokórejský Samsung. Na tému upozorňujú GSMArena.com či Phonearena.com.

Samsung Display má byť pritom schopný každý mesiac dodať do 20 miliónov podobných panelov.

Výrobní partneri firmy Apple by mali začať produkovať iPhony novej generácie v malých objemoch niekedy v marci budúceho roka a v máji/júni by mali nabehnúť na hromadnejšiu výrobu. Keďže príchod nových iPhonov do predaja možno očakávať niekedy v septembri/októbri, problémy s napĺňaním dopytu by byť nemali.

Hoci ani tieto informácie nie sú potvrdené, je prakticky isté, že minimálne jeden nový iPhone dostane AMOLED displej. Tieto správy prichádzajú dlhodobo z rôznych zdrojov. Apple si bude navyše pripomínať 10. výročie príchodu prvého iPhonu na trh a zásadná inovácia (v podobe zmeny typu displeja) sa určite hodí.

Nepôjde však zrejme ani zďaleka o jedinú inováciu. V posledných dňoch sa napríklad objavili nepotvrdené fámy, že nové iPhony (respektíve väčšia 5,5-palcová verzia Plus) dostane opäť duálny fotoaparát na zadnej strane. Tentoraz však bude orientovaný vertikálne a nie horizontálne.

Aj tieto zdroje hovorili o 4,7 a 5,5-palcových iPhonoch s LCD displejmi, kým prémiová verzia má využívať AMOLED (OLED) displej aj sklo.

iPhony by sa mali dočkať i podpory bezdrôtového nabíjania.