Galaxy S6 zhorel pri nabíjaní. Mohol zraniť 6-mesačné dieťa

Samsung eviduje ďalší prípad samovznietenia jeho smartfónu. Tentoraz ide o model Galaxy S6, pričom incident sa odohral na Štedrý večer v Británii, informoval server Manchester Evening News.

Ako ohňostroj

Zariadenie sa nabíjalo na nočnom stolíku. Dostupné fotografie odhalili, že bolo pripojené originálnym príslušenstvom od juhokórejského výrobcu.

„Nebolo to veľmi hlasné, ale stačilo to na to, aby som sa šla hneď pozrieť späť do spálne, čo to bolo,“ uviedla majiteľka smartfónu Victoria Seedová. „Z telefónu vychádzal oheň a všade lietali iskry. Vyzerali ako ohňostroj,“ dodala.

3 fotografie v galérii Samsung Galaxy S6 po vznietení

Menší požiar poškodil aj postieľku 6-mesačného syna. Toho matka krátko pred incidentom položila na posteľ len 20 centimetrov od telefónu. Dieťa sa tak nezranilo.

Horšie to mohlo dopadnúť v prípade, ak by k vznieteniu došlo o pár minút neskôr. Victoria sa totiž práve chystala do sprchy, kde by mohla dianie v spálni prepočuť.

Chybu nepoznajú

Samsung už majiteľku zariadenia kontaktoval a prisľúbil jej náhradné zariadenie. Ani po týždni sa ho žena však nedočkala.

Výrobca súčasne v oficiálnom vyjadrení ubezpečil, že Galaxy S6 netrpí žiadnymi známymi nedostatkami v spojitosti s bezpečnosťou. Príčinu incidentu dokáže určiť až po preskúmaní zariadenia.