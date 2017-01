Koniec Lumií? V obchode Microsoftu nie sú už žiadne k dispozícii

Firma zatiaľ nechystá doplnenie zásob vypredaných mobilov.

Microsoft prostredníctvom on-line obchodu vypredal v USA všetky smartfóny z rodiny Lumia a zatiaľ to nevyzerá tak, že by ich chcel znovu naskladniť. Výrobca v obchode ponúkal dovedna 13 zariadení s operačným systémom Windows 10. Osem z nich je aktuálne vypredaných a z toho sedem je Lumií.

Nie je to po prvýkrát, čo je nejaký telefón vypredaný, no spoločnosť má vtedy vo zvyku nahradiť tlačidlo „Pridať do košíka“ tlačidlom „Pošli mi e-mail, keď bude [mobil] dostupný“. Tentoraz však zostalo u jednotlivých modelov len vyblednuté tlačidlo „Vypredané“, na ktoré sa nedá kliknúť a nič ho nenahradilo.

1 fotografia v galérii Všetky Lumie sú v obchode vypredané a zatiaľ nič nenasvedčuje zmene (zdroj: redakcia)

Dostupných tak zostalo zatiaľ posledných päť modelov s Windowsom. Ide o telefóny Acer Liquid M330, HP Elite x3 + Lap Dock Bundle, HP Elite x3 Bundle, BLU Win JR LTE, BLU Win HD LTE. Všetky okrem mobilov od BLU majú predinštalovaný Windows 10. BLU Win HD LTE má na palube Windows Phone 8.1, je však pre neho dostupná aktualizácia na najmodernejší operačný systém Microsoftu.

Pokračovanie článku pod reklamou videoreklama

Dožívajúce telefóny

O tom, že život Lumii visí na vlásku, sa už hovorí dlhšiu dobu. Posledné správy z konca leta hovoria o prepade trhového podielu pod jedno percento. Microsoftu sa nepodarilo zdvihnúť predaje ani s uvedením vlajkových lodí Lumia 950 a Lumia 950 XL a firma z Redmondu neohlásila žiadny nový model, ktorým by ponuku osviežila.

Šepká sa dokonca o tom, že Microsoft skončí s rozširovaním produktovej línie Lumií a miesto toho uvedie Surface Phone, ktorý by mal podporovať aj aplikácie určené pre stolné počítače s architektúrou x86. Či a kedy napokon dorazí na trh, je však otázne.