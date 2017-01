Samsung Galaxy A (2017): Zvýšená odolnosť aj 16-megapixelová selfie kamera

ODPORÚČAME Juhokórejská spoločnosť oficiálne predstavila vynovenú líniu Galaxy A pre rok 2017.

Hoci pôvodne mala byť vynovená línia telefónov Galaxy A od Samsungu oficiálne predstavená 5. januára, juhokórejská spoločnosť napokon svoje mobilné novinky predstavila už teraz.

Súčasťou inovovanej ponuky Galaxy A pre rok 2017 bude pritom dvojica modelov pre Európu. Konkrétne ide o 4,3-palcový Galaxy A3 (2017) a ďalej 5,2-palcový Galaxy A5 (2017).

Samsung Galaxy A3 (2017)

Spoločným znakom telefónov línie Galaxy A bude kovový rám a 3D sklenený zadný kryt. Dizajn má nadväzovať na ešte prémiovejšie modely z ponuky Samsungu – predovšetkým Galaxy S7.

Zároveň budeme mať k dispozícii kvarteto farebných odtieňov, v ktorých sa budú telefóny na trhu ponúkať. Pôjde o „Black Sky“, „Gold Sand“, „Blue Mist“ a tiež „Peach Cloud“. K tomu sa pridá vylepšená predná selfie kamera, ktorá je tentoraz hneď 16-megapixelová. Zaujať majú aj rôzne prvky, ktoré môžu fotenie selfies zjednodušovať či vylepšovať. Či už ide o zosnímanie selfie jednoduchým dotykom kdekoľvek na displeji alebo použitie displeja namiesto blesku.

Samsung Galaxy A3 (2017)

Telefóny z línie Galaxy A zároveň – ako bolo naznačované už predtým – prvýkrát prichádzajú so zvýšenou odolnosťou voči prachu či vode. Majú stupeň krytia IP68.

Mobily sú taktiež vybavené obojstranným USB portom typu C, nechýba ani funkcionalita Always on Display (umožňuje kontrolovať kľúčové oznámenia bez toho, aby bolo potrebné zariadenie prebudiť) či snímač odtlačkov prstov.

Samsung Galaxy A3 (2017)

Z pohľadu samotnej výbavy, telefón Galaxy A3 (2017) prináša 4,7-palcový Super AMOLED displej s HD rozlíšením. V útrobách nájdeme osemjadrový čipset (1,6 GHz), 2 GB operačnej pamäte RAM a 16 GB vnútorného flash priestoru. Hlavný fotoaparát na zadnej strane je 13-megapixelový, batéria má kapacitu 2 350 mAh. Zamrzí prítomnosť len staršieho operačného systému Android Marshmallow.

Samsung Galaxy A3 (2017) v skratke Displej 4,7-palcový, HD, Super AMOLED Čipset osemjadrový (1,6 GHz) Pamäť 2 GB RAM, 16 GB flash priestoru, podpora microSD kariet do kapacity 256 GB Fotoaparát Zadný: 13 MP (f/1,9), prední kamera 8 MP (f/1,9) Konektivita a iné LTE cat. 6, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v 4.2, ANT+, USB typ C, NFC (UICC), Akcelerometer, senzor priblíženia, geomagnetický senzor, RGB svetelný senzor, Hallov senzor, snímač odtlačkov prstov, barometer, Samsung KNOX, S-Voice, IP68 Video MPEG4, H.265 (HEVC), H.264 (AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 Audio MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus Operačný systém Google Android 6.0.16 (Marshmallow) Batéria 2 350 mAh Rozmery 135,4 × 66,2 × 7,9 mm

Na platforme Android Marshmallow je softvérovo založený aj väčší Galaxy A5 (2017). Uvedený smartfón ponúkne 5,2-palcový Full HD displej typu Super AMOLED, osemjadrový čipset (1,9 GHz) či 3 GB RAM a 32 GB vnútorného flash priestoru. Zadný fotoaparát je (podobne ako predný) 16-megapixelový, batéria má kapacitu tentoraz 3 000 mAh. Podporované je rýchle nabíjanie.

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A5 (2017) v skratke Displej 5,2-palcový, (1 920 × 1 080 pixelov) Full HD, Super AMOLED Čipset osemjadrový (1,9 GHz) Pamäť 3 GB RAM, 32 GB flash priestoru, podpora microSD kariet do kapacity 256 GB Fotoaparát / kamera Predný a zadný: 16 MP (f/1,9) Konektivita a iné LTE cat. 6, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v 4.2, ANT+, USB typ C, NFC (UICC, eSE), Akcelerometer, senzor priblíženia, geomagnetický senzor, RGB svetelný senzor, Hallov senzor, snímač odtlačkov prstov, barometer, Samsung KNOX, S-Voice, IP68 Video MPEG4, H.265 (HEVC), H.264 (AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 Audio MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus Operačný systém Google Android 6.0.16 (Marshmallow) Batéria 3 000 mAh, podpora rýchleho nabíjania Rozmery 146,1 × 71,4 × 7,9 mm

K dispozícii zároveň má byť aj model Galaxy A7 (2017) s podobnými možnosťami ako Galaxy A5 (2017). K dispozícii však budeme mať väčšiu batériu (3 600 mAh) aj displej (5,7-palcový).

Samsung Galaxy A5 (2017)

Telefóny z línie Galaxy A pre tento kalendárny rok sa začnú v Európe predávať od začiatku februára, uvádza lokálne zastúpenie firmy Samsung. Niektoré (ázijské) trhy dostanú možnosť zakúpiť si nové „áčka“ ešte koncom tohto mesiaca.

Známe sú aj odporúčané maloobchodné ceny pre obidva európske modely. Kým kompaktnejší Galaxy A3 (2017) má stanovenú cenu na 329 eur, väčší Galaxy A5 (2017) vyjde na 429 eur. Nové telefóny máme zároveň uvidieť aj v rámci konania veľtrhu CES 2017 v Las Vegas.