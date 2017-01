Samsung zverejní príčinu problémov Note 7 možno už o pár dní

Batéria alebo chyba návrhu? Spoločnosť sa o výsledky vyšetrovania podelí s verejnosťou.

Už 10. januára by sme sa mohli dozvedieť, prečo dochádzalo u tabletofónov Galaxy Note 7 k prípadom samovznietenia. Na základe zdrojov z technologického prostredia to tvrdí juhokórejský denník The Korea Herald. Ak by aj došlo k zdržaniu, príčina vraj má byť verejnosti predstavená najneskôr koncom januára.

Vyšetrovanie, ktoré podľa predchádzajúcich správ malo byť dokončené ešte v priebehu decembra, podľa denníka prebiehalo na dvoch frontoch. V USA sa analýzou problému Note 7 zaoberal nezávislý bezpečnostný ústav UL, zatiaľ čo na domovskom trhu si na situáciu posvietilo Korea Testing Laboratory.

1 fotografia v galérii Podľa nezávislej analýzy bolo batérii v tele smartfónu pritesno (zdroj: Instrumental)

Očakáva sa, že výsledky bude prezentovať práve druhé menované laboratórium. Juhokórejská vláda medzičasom avizovala, že sprísni bezpečnostné štandardy, aby sa podobným komplikáciám v budúcnosti vyhlo.

Naplnia sa dohady?

Samsung stiahol Note 7 definitívne z trhu 11. októbra, predtým uviedol, že za samovznieteniami stála chybná batéria od jedného z dodávateľov akumulátorov. Všeobecne sa však predpokladá, že bol problém komplexnejší. Nedávna nezávislá analýza podporila teóriu, že vnútro zariadenia bolo pre akumulátor príliš tesné, preto dochádzalo k jeho prehrievaniu či poškodeniu.

Podpredseda Samsung Electronics Kwon Oh-hyun medzičasom spoločnosť vyzval, aby sa z celej kauzy poučila. Drahú skúsenosť si vraj má vziať ako lekciu a v novom roku prejsť kompletnou reformáciou.