Výroba iPhonov v USA sa zrejme nekoná, niektorí dodávatelia sú proti

Výroba v Číne je lacnejšia a je tam kompletný výrobný reťazec.

Trumpov sen o výrobe iPhonov v ZSA sa zatiaľ zrejme nesplní, nakoľko portál AppleInsider s odvolaním sa na čínsky web QQ uvádza, že viacerí dodávatelia komponentov sú proti presunu výroby do zámoria.

Vysoké náklady

Jednou zo snáh čerstvo zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa je pritiahnutie výroby iPhonov na územie USA. Trumpovi sa nepáči, že krajina neťaží z boomu smartfónov a že americkí zákazníci prakticky prispievajú kúpou mobilov na platy pracovníkov v cudzine. Partneri Apple však nie sú naklonení myšlienke prechodu.

1 fotografia v galérii Budúci prezident USA sa snažil presunúť výrobu iPhonov do USA (zdroj: Donald Trump, Facebook)

Jedným z nich je aj spoločnosť Lens Technologies, ktorá pre Apple dodáva sklenené ochranné sklá na iPhony. Spoločnosť vyjadrila obavy z toho, že by zamestnancom v USA musela vyplácať vyššie mzdy. Navyše, tamojší pracovníci sú podľa nich menej flexibilní pokiaľ ide o splnenie stanovených cieľov. Výhodou výroby v USA by boli nižšie ceny za pozemky a energie.

Apple ešte v lete navrhol továrňam Foxconn a Pegatron, či by nezvážili prechod na územie USA. Zatiaľ čo Foxconn túto možnosť celkom nezavrhol, Pegatron sa k nej postavil odmietavo z dôvodu obáv o príliš vysoké náklady. Výroba iPhonov v USA by náklady na produkciu zvýšila asi dvojnásobne.

Pomalá výroba

Presunutie výroby do domácej krajiny Apple by spôsobilo zrejme aj spomalenie celého výrobného procesu. Istý nemenovaný dodávateľ Apple ako príklad uviedol objednanie a spracovanie tvarových kovových komponentov, ktoré v Číne trvá asi desať dní. Bez kompletného výrobného reťazca by rovnaká činnosť trvala v USA asi mesiac.

Pokiaľ sa tak všetci partneri Apple nezhodnú a nebudú súhlasiť s prechodom do USA, výroba iPhonov zrejme zostane aj naďalej v Číne. Trump chcel znevýhodniť takýto spôsob produkcie uvalením 45-percentných daní na importované produkty, čo by mohlo viesť k zvýšeniu koncových cien iPhonov.