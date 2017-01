Špekulácie týždňa: Predstaví Samsung vlastné Continuum? A čo Note?

Populárneho tabletofónu sa vraj juhokórejský výrobca nehodlá vzdať.

Hneď z kraja tohto týždňa sa objavili zaujímavé informácie ohľadom pripravovaných smartfónov od Samsungu. Galaxy S8 údajne ponúkne špeciálne pracovné prostredie po pripojení k PC. Koncom tohto roka by sme sa navyše mali dočkať aj modelu z radu Note, ktorého budúcnosť ostala po minuloročnom škandále otázna.

Mieri na produktivitu

Web All About Windows Phone zverejnil záber z údajnej prezentácie pre chystaný Galaxy S8. Zachytáva možnosť pripojenia zariadenia k počítaču, na ktorom sa následne zobrazí upravená pracovná plocha.

1 fotografia v galérii Údajný záber z internej prezentácie (zdroj: All About Windows Phone)

Funkcionalita má podľa fotografie umožňovať multitasking a pripojenie potrebných periférií pre pohodlnejšiu prácu.

Koncept sa nápadne podobá na obdobné riešenie Microsoftu s názvom Continuum. To po pripojení k externému monitoru zobrazuje špeciálnu verziu systému Windows 10 Mobile, ktorá dokáže na veľkej obrazovke spustiť UWP aplikácie.

Pokračovanie článku pod reklamou videoreklama

Výrobca sa k informácii nevyjadril a neznáme ostáva aj to, odkiaľ jej zdroj pochádza. Či tak bude funkcia realitou sa dozvieme až koncom prvého štvrťroka, keby by mal Galaxy S8 uzrieť svetlo sveta.

Note možno prežije

Denník Business Korea medzičasom uviedol, že Samsung by predsa len mohol uviesť nástupcu problémového Galaxy Note 7.

Tvrdí to údajný zdroj z prostredia spoločnosti, podľa ktorého značka z dlhodobého hľadiska zaznamenával úspech, pričom navyše trh s phabletmi stúpal.

Ak sa dohady potvrdia, Note 8 by mohol doraziť na trh v druhej polovici roka. Juhokórejský výrobca má dokonca v zariadení použiť displej so 4K rozlíšením, aby ťažil z nových VR funkcií. Dočkať by sme sa v tejto spojitosti mohli aj novej verzie príslušenstva Gear VR.