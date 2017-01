Presne pred 10 rokmi Steve Jobs prvýkrát ukázal svetu iPhone

VIDEO Šéf Applu Tim Cook: To najlepšie ešte len príde.

Presne 9. januára 2007 spoluzakladateľ Applu Steve Jobs na pódiu v San Franciscu po prvýkrát ukázal iPhone, smartfón, ktorý v nasledujúcich rokoch definoval kategóriu inteligentných telefónov. Výrobca si výročie pripomenul v správe pre médiá na svojich stránkach.

1 fotografia v galérii Bývalý šéf spoločnosti Steve Jobs pri predstavovaní prvého iPhonu (zdroj: Apple)

„iPhone vo svojej prvej dekáde určil štandard pre mobilné počítače, no my však iba začíname. To najlepšie ešte len príde,“ povedal pri tejto príležitosti súčasný šéf spoločnosti Tim Cook. Čo však má na mysli a najmä kedy, neupresnil.

„Je úžasné, ako iPhone od prvého modelu až po najnovší iPhone 7 Plus naďalej zostáva zlatým štandardom, podľa ktorého sú ostatné smartfóny posudzované, dodal viceprezident Applu Phil Schiller.

Definoval kategóriu

Prvý iPhone zásadným spôsobom ovplyvnil to, ako dnes používame inteligentné telefóny. Do tej doby populárne miniatúrne klávesnice či stylusy nahradil dovtedy nevídaným spôsobom dotykového ovládania, ktoré umožňovalo zariadenie jednoducho používať priamo prstami.

Všeobecný koncept ovládania iPhonu postupne prijali prakticky všetci výrobcovia inteligentných telefónov. I preto sme ho zaradili aj do nášho prehľadu 20 najväčších inovácii kalifornskej firmy.

Za zmienku stojí i samotné podujatie. Steve Jobs počas svojho života popularizoval predstavovanie produktov, ktoré viac než technologickú prezentáciu pripomína mediálnu šou. A je to práve predstavenie prvého iPhonu, ktoré bolo podľa mnohých jedným z jeho vôbec najlepších vystúpení.

Hoci prvý iPhone bol predstavený už 9. januára, do predaja sa dostal až podstatne neskôr – 29. júna 2007.