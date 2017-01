Ako sa pracovalo so Stevom Jobsom na prvom iPhone? Samé tajnosti a stres

ODPORÚČAME Prvý iPhone začal vznikať ako vylepšený iPod.

9. januára pred 10 rokmi svet uvidel prvý iPhone. Jeho vývoj bol spočiatku zahalený rúškom tajomstva, postupne sa však dostávajú na svetlo sveta informácie o tom, ako sa revolučný smartfón rodil.

O tom, že to nebolo vždy jednoduché, postupne začínajú hovoriť i ľudia, ktorí pri jeho zrode stáli osobne. Zhodujú sa na tom, že pracovať pod Stevom Jobsom nebolo vždy jednoduché a spomínajú i na veľké tajnosti, ktoré celý projekt sprevádzali.

Evolúcia iPodu

BBC pri príležitosti desiateho výročia predstavenia prvého iPhonu publikovalo rozhovor s bývalým zamestnancom Applu Tonym Fadellom, neskorším tvorcom termostatov Nest.

Fadell, ktorý stál napríklad pri zrode hudobného prehrávača iPod, patrí medzi úzku skupinu ľudí, ktorí sa podieľali na vývoji iPhonu prakticky od začiatku. Fadell a ľudia okolo neho si uvedomili, že obdoba vreckového počítača by bola prirodzeným evolučným krokom prehrávača.

Bol to výrazne odlišný prístup, ako v prípade konkurencie, napríklad Microsoftu, ktorý sa skôr snažil vtesnať osobný počítač do telefónu, než rozšíriť funkcie hudobného prehrávača.

Tento operačný systém mal poháňať prvé iPhony. Obsahoval Click Wheel z iPodu Ak by sa tento systém dostal do rúk verejnosti, zrejme by smartfóny kalifornskej spoločnosti vyzerali dnes inak.

Dotykový Mac

Tomu, že iPhone vôbec existuje v podobe, v akej ho poznáme dnes, vďačíme do istej miery i náhode. V dobe, keď Fadell a jeho tím začali pracovať na takomto vylepšenom iPade, súbežne vo firme prebiehal i vývoj technológie, ktorá mala byť základom nového počítača s dotykovým ovládaním.

„Robili na tom tajne. Bolo to veľké asi pingpongový stôl. Steve mi to ukázal a povedal: ‚Chcem to zobrať a dať do iPodu‘,“ spomínal Fadell.

Záznam z predstavenia prvého iPhonu:

Taký projekt si však vyžadoval koordináciu veľkého množstva ľudí pracujúcich nie len na iPade, ale i Macu, nehovoriac o celom rade technológií spojených s vývojom mobilného telefónu, s čím Apple do tej doby nemal absolútne žiadne skúsenosti.

„Potrebovali sme tisíce ľudí, aby na tom všetkom robili súbežne... Pochopiteľne, nakoniec sa nám to podarilo, ale nebolo to ľahké.“ povedal Fadell.

Samé tajnosti

Zaujímavé detaily sa verejnosť dozvedela v roku 2014 počas prebiehajúceho súdneho sporu medzi Applom a Samsungom. V rozhovore pre The Wall Street Journal hovoril o ranných dobách vývoja iPhonu softvérový inžinier spoločnosti Greg Christie.

Steve Jobs si zakladal na tom, aby bol iPhone vyvíjaný v tej najväčšej tajnosti. Dvakrát do mesiaca Christie prezentoval Jobsovi vyvíjaný systém v malej miestnosti bez okien, do ktorej mali prístup iba vybraní zamestnanci. V miestnosti bol starý Mac, na ktorom softvér bežal. Výstup z neho sa zobrazoval na pripojenom dotykovom zariadení prezývanom „Wallaby“.

3 fotografie v galérii Fotografia „miestnosti bez okien“ a počítača s pripojeným prototypom iPhonu (zdroj: The Wall Street Journal)

Do miestnosti nemali prístup ani len upratovačky a pokiaľ niekto chcel pracovať z domu, musel podľa Christieho používať počítač na mieste, kde do neho nemohli náhodou vidieť ďalší členovia domácnosti.

„Na vchodové dvere [budovy, kde sa vyvíjal iPhone] sme dali tabuľu, na ktorej bolo napísané ‚Klub bitkárov‘, pretože prvým pravidlom Klubu bitkárov je, že o Klube bitkárov sa nehovorí,“ povedal pred dvoma rokmi bývalý viceprezident Applu Scott Forstall odkazujúc na známy film.

Stratený a ukradnutý

„Steve mi vyslovene povedal, že to je úplne prísne tajné. Povedal, že vyhodí každého, kto to prezradí,“ povedal Fadell opisujúc situáciu, pri ktorej sa svojho času sám poriadne zapotil.

Nedopatrením sa mu podarilo stratiť jeden z prototypov iPhonu v čase, keď o ňom svet ešte ani netušil. Vystúpil z lietadla a zistil, že prototyp nemá vo vrecku. „Prechádzal som si každý scenár toho, čo by sa asi mohlo stať,“ popisoval situáciu Fadell. Po dvoch hodinách však nakoniec personál prototyp našiel, pričom ani netušil, čo to vlastne je. „Vypadol mi z vrecka a zapadol medzi sedadlá,“ vysvetlil.

Prvý iPhone vystavený krátko po oficiálnom predstavení:

Pri inej príležitosti už toľko šťastia nemal. Bol práve so svojim tímom na služobnej ceste vo švédskom Malmö, kde sa mali stretnúť s odborníkmi na mobilnú komunikáciu.

„Opýtali sme sa našich hostiteľov, kde by sme si mohli dať večeru. Boli sme tam asi 20 alebo 30 minúť, lebo sme boli všetci unavení,“ spomínal bývalý zamestnanec. „Keď sme sa vrátili k autu, všetky naše veci boli preč. Každá jedna taška. Prisahali by sme, že to bola korporátna špionáž.“

Bez klávesnice, stylus len tajne

Klávesnica bola pred iPhonom dôležitou súčasťou veľkej väčšiny smartfónov a jej zástancovia sa našli aj v tíme vyvíjajúcom prvý iPhone. Steve Jobs mal však v tejto veci jasno – iPhone žiadnu klávesnicu mať nebude.

3 fotografie v galérii Väčšina populárnych smartfónov mala v čase príchodu iPhonu klávesnicu (zdroj: mipodstuff, YouTube)

„Pokým s nami nebudete súhlasiť, ani do tejto miestnosti nechoďte... Ak v tíme byť nechcete, tak v tíme nebuďte,“ odkázal spôsobom jemu vlastným každému, kto s ním nesúhlasil.

Rovnako odmietavý bol i Jobsov postoj k podpore stylusu. Tu však už bol proti aj samotný Fadell a rozhodol sa, že podporu zapracuje tajne. „Urobili sme to bez jeho vedomia, v pozadí. Odtrhol by nám hlavy,“ hovorí po rokoch vývojár.

Stres pred predstavením

Na začiatku roku 2007 vývojári ešte zďaleka nestihli vychytať všetky muchy, existovala však obava, že verejnosť sa o novom smartfóne dozvie nepriamo. Padlo preto rozhodnutie ukázať nový iPhone svetu.

3 fotografie v galérii Bývalý šéf spoločnosti Steve Jobs pri predstavovaní prvého iPhonu (zdroj: Apple)

Steve Jobs si predstavenie nacvičoval päť dní dopredu, do posledného dňa sa však občas stalo, že telefón zamrzol alebo stratil signál. „Spočiatku to bolo super byť na týchto nácvikoch... no rýchlo sa stali veľmi nepríjemnými,“ povedal pre The New York Times Andy Grigno, inžinier zodpovedný za fungovanie jednotlivých druhov bezdrôtového pripojenia prvého iPhonu.

Gringo narážal predovšetkým na prácu so Stevom Jobsom. „Obvykle sa na vás len uprene pozrel a hlasným, prísnym hlasom povedal: ‚Ohrozuješ moju firmu,“ alebo „ak to pokazíme, bude to kvôli tebe.‘ “

Posmešky mocných

Predstavenie však nakoniec prebehlo hladko a na iPhone sa začala znášať vlna chvály, ale i kritiky. Viacero čelných predstaviteľov konkurenčných firiem si nekládlo servítku pred ústa. „[Apple] bude mať zďaleka najdrahší telefón na trhu. iPhone nemá šancu získať akýkoľvek signifikantný podiel na trhu. Nemá šancu,“ prehlásil o čerstvo predstavenom smartfóne kalifornskej firmy vtedajší šéf Microsoftu Steve Ballmer.

„PC-čkári predsa len tak neprídu a nevymyslia to,“ uťahoval si z iPhonu Šéf Palmu, jedného z najpopulárnejších výrobcov dotykových zariadení tej doby, Ed Colligan. „Prístup Applu orientovaný na dizajn bude nevyhnutne limitovať záujem oň kvôli obetovaniu funkcií potrebných pre korporátnu sféru,“ myslel si zasa bývalý šéf spoločnosti RIM (dnes BlackBerry).

Dnes už vieme, ako to nakoniec dopadlo. Všetky tri spoločnosti mali v čase príchodu iPhonu v segmente, kam novinka smerovala, významné postavenie a všetky tri o toto postavenia aj vďaka nej prišli. Medzičasom sa iPhonov predala už viac ako jedna miliarda a aj vďaka nemu sa z Applu stala jedna z najbohatších firiem na svete.