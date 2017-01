Samsung Galaxy C7 Pro: Veľký Super AMOLED displej aj kovové telo

Novinka od Samsungu spadá do strednej triedy. Ponúkne aj dvojicu 16-megapixelových fotoaparátov.

Informácie ohľadne pripravovaného telefónu Galaxy C7 Pro od juhokórejského Samsungu sa objavili v uplynulých mesiacoch viackrát. Spoločnosť však aktuálne svoj smartfón oficiálne predstavila – prostredníctvom vlastného webu, kde sa spomínané zariadenie objavilo „v plnej zbroji“. Definitívne sa tak rozlúskla tajnička ohľadne technických parametrov.

Novinka, spadajúca do línie Galaxy C, prichádza s kovovou konštrukciu. Bude známa aj pod modelovým označením SM-C7010, písali GSMArena.com či Androidheadlines.com.

Na prednej strane nájdeme veľký 5,7-palcový displej s rozlíšením Full HD, ktorý je typu Super AMOLED. V útrobách nájdeme osemjadrový čipset (Cortex-A53 s taktom 2,2 GHz) od firmy Qualcomm s Adreno 506 GPU. Čipset je párovaný so 4 GB operačnej pamäte RAM a do 64 GB vnútorného flash priestoru. Podporované sú aj pamäťové karty do maximálnej kapacity 256 GB.

Zariadenie strednej triedy ďalej so sebou prináša aj dvojicu 16-megapixelových fotoaparátov/kamier na prednej i zadnej strane. Nechýba ani snímač odtlačkov prstov zabudovaný do predného tlačidla Home.

Za pozornosť stojí aj Always-On displej či podpora platieb Samsung Pay. Batéria má pomerne vysokú kapacitu 3 300 mAh, no sklamaním je naopak softvérová výbava. Novinka stále využíva len Android Marshmallow a nie novší Android Nougat.

Samsung Galaxy C7 Pro s rozmermi 156,5 × 77,2 × 7,0 mm a hmotnosťou 172 g sa bude na trhu ponúkať vo farebných prevedeniach Rose Pink, Arctic Blue aj Maple Leaf Gold. Orientačná predajná cena v obchodoch by sa mala pohybovať pod hranicou 400 eur.

