Test LG G5 SE: Zjednodušený top smartfón

LG G5 prišiel minulý rok ako prvý smartfón so skutočne modulárnou koncepciou. Vo výbave mu nič dôležité nechýbalo, výrobca ale nezvládol uvedenie na trh. Dlho príchod odkladal a nakoniec prišiel potichu, iba do ponúk mobilných operátorov. Toto zaváhanie ho stálo veľmi veľa, lebo jeho najväčší konkurent Samsung svoju hru s S7 a S7 Edge rozohral oveľa skôr a navyše mimoriadne úspešne.

Tesne pred koncom roka dorazil na náš trh ďalší smartfón od LG, označený ako G5 SE. Od top modelu si požičal celú fyzickú stránku, koncept dvoch foťákov aj upravené grafické prostredie. Do vnútra ale výrobca schoval menej výkonný procesor, ktorý sa radí do vyššej strednej triedy. Ako takýto kokteil funguje v praxi?

Nový formát testu LG G5 SE je v mnohých ohľadoch úplne rovnaký ako „plnotučný“ model G5. Preto sme sa rozhodli nepísať celý test v klasickom štýle, ale vyskúšať trošku iný formát. Vo forme krátkych poznámok popíšeme jeho kľúčové vlastnosti so zameraním na praktické používanie a naše postrehy z testovania. Dajte nám v komentároch vedieť, ako sa vám takýto formát pozdáva.

Konštrukcia sa nezmenila

Solídna kvalita vyhotovenia: LG G5 SE má kovový rám a jeho vyhotovenie je kvalitné. Nič nevŕzga ani nepraská pri stláčaní. Zadná strana je dobre odolná voči škrabancom. Dve šošovky fotoaparátov na zadnej strane vystupujú nad pôdorys. Jediným slabým miestom konštrukcie je spodná, vyberateľná časť cez ktorú sa menia moduly. Skúsenosti majiteľov pôvodného modelu G5 ukázali, že pri častejšom vyberaní môže vykazovať vôľu.

Držanie v ruke: Hrany smartfónu sú mierne zaoblené a držanie v ruke nie je problém. Nereže do dlaní a ani sa nešmýka. Nie každému ale musia vyhovovať väčšie rozmery – na 5,3-palcový smartfón je skrátka priveľký. Konkurenti vedia do podobne veľkého tela natlačiť väčší displej. Ostatne, v minulosti to dokázalo aj samotné LG. Už v roku 2014 prinieslo na trh fantastický model G3, ktorý mal lepší pomer viditeľnej plochy displeja a celkových rozmerov než aktuálna generácia. Ideálna nie je ani hmotnosť 156 gramov (o 4 gramy menej ako mal pôvodný G5).

29 fotografií v galérii Držanie v ruke je príjemné a prirodzené, telefón ale mohol byť kúsok menší a ľahší

Praktické ovládanie: Výrobca umiestnil tlačidlo zapínania v kombinácii so snímačom odtlačkov prsta na zadnú stranu. Toto riešenie je síce ešte stále nezvyklé, avšak v praxi vysoko návykové a šikovné. Displej je možné rozsvietiť aj dvojitým poklepaním na prednú stranu. Tlačidlá regulácie hlasitosti sú schované na ľavej hrane. Snímač odtlačkov je síce rýchly, nie vždy ale vie prst správne identifikovať, takže je potrebné pokus o identifikáciu používateľa zopakovať.

Modulárna konštrukcia: Aj verzia „SE“ prichádza s podporou modulárnej konštrukcie. Celá brada telefónu sa dá vytiahnuť, čím sa dostanete k systémovému konektoru. Následne si je možné pripojiť extra reproduktor alebo fotografický modul. Ich cena je ale vysoká, pre pripojenie je potrebný reštart zariadenia a celé toto riešenie je neveľmi praktické. Lenovo nám na modelov Moto Z a Moto Z Play ukázalo, že modularita sa do smartfónového sveta dá priniesť aj oveľa elegantnejšie. V neprospech LG hovoria aj zvesti, že výrobca sa chystá tento modulárny systém opustiť a ďalej ho nepodporovať. Pokiaľ teraz investujete do modulov, k ďalšiemu smartfónu ich už nepripojíte.

29 fotografií v galérii Pred nasadením modulu je potrebné vybrať spodnú časť telefónu, spolu s ktorou vyjde von aj batéria

Jediný s vymeniteľnou baterkou

Vymeniteľná batéria: LG je jeden z posledných výrobcov, ktorý pre svoj top model ponúka možnosť okamžitej výmeny batérie. Bohužiaľ, batéria sa vyberie aj vždy keď sa pokúšate zmeniť modul.

Výdrž batérie: Použitie menej energeticky náročného procesora by malo predpovedať lepšiu výdrž oproti pôvodnému modelu G5. Najväčším žrútom aj tak ale ostáva displej a počas testovania sme žiadnu zmenu nepozorovali. V praxi sa treba pripraviť na jeden celý deň výdrže pri plnom nasadení. S tým, že pokiaľ sa trošičku uskromníte, dajú sa dosiahnuť dva dni bez nabíjačky. Viac ale očakávať netreba. Počas testovania nás ale ani raz telefón nenechal „v štychu“ a nabíjačku sme nemuseli pripájať skôr než v noci ani pri intenzívnom testovaní.

Rýchle nabíjanie: LG G5 SE používa konektor USB typu C, ktorý umožňuje extra rýchle nabíjanie. Doplna sa nabije za asi hodinu a pol.

29 fotografií v galérii LG G5 SE používa štandardný konektor USB typu C

Displej nestačí na súčasnú špičku

Displej s pôvodom v top triede: LG G5 SE používa úplne rovnaký displej ako top model G5. Ide o 5,3-palcový IPS panel s rozlíšením 1440 × 2560 bodov. Displej je mimoriadne jasný a dobre viditeľný aj na priamom slnku. Na pomery IPS panelov je veľmi dobrý, kvality AMOLED displejov však nedosahuje. Pri náklonoch je badateľná mierna zmena farebnosti – všetky farby akoby blednú. Pozitívna je ale snaha výrobcu zbytočne „nedofarbovať“. Vo výsledku síce nie je zobrazenie také sexi farebné, viac ale kopíruje realitu.

Informačný panel na vypnutom displeji: Jediným z hitov vo smartfónovom svete roku 2016 bol tzv. always on displej, teda schopnosť zobrazovať niektoré stavové informácie aj na vypnutom displeji. Zväčša túto funkciu ponúkajú smartfóny s AMOLED displejom, ktorý umožňuje rozsvietiť iba tie body, ktoré sú skutočne potrebné. LG G5 SE však má IPS displej, ktorý je technologicky odlišný, túto funkciu napriek tomu ponúka. V praxi nejaké obmedzenia cítiť nie je, ale pripraviť sa treba na vyššiu spotrebu energie.

Iba virtuálne tlačidlá: Brada, teda oblasť pod displejom telefónu, je síce veľká, výrobca však použil iba virtuálne systémové tlačidlá. Je to logické, lebo celý tento priestor je vyberateľný a odníma sa pri pripájaní modulov.

29 fotografií v galérii Systémové tlačidlá sú čisto virtuálne, zaberajú teda miesto z viditeľnej plochy na displeji. Toto riešenie je pre LG typické

Rozdiel vo výkone nespoznáte

Upravené prostredie Android: LG už tradične pridáva do svojich smartfónov grafickú nadstavbu. Pri modeloch z roku 2016 (kam patrí aj G5 SE) sa však vybral cestou zjednodušovania. Zo systému odstránil všetko nepodstatné, grafické efekty osekal na minimum. Odstránil aj hlavnú ponuku, všetky aplikácie sa radia na domovských obrazovkách, kde si je možné vytvárať zložky a rôzne ich triediť. Vo výsledku je tak prostredie dobre prehľadné a praktické. Z hľadiska funkčnosti nám v ňom nič nechýba a oceňujeme bleskurýchle reakcie. Prostredie LG aktuálne jednoznačne môžeme dávať za príklad striedmej elegancie a zmysluplného vylepšovania.

29 fotografií v galérii LG zvolilo upravené, ale prehľadné a veľmi jednoduché prostredie

Rozdiel vo výkone nezbadáte: Rozdiel modelu G5 SE oproti pôvodnému G5 sa ukrýva pod krytmi. Výrobca použil o niečo slabší procesor Snapdragon 652, ktorý sa radí do vyššej strednej triedy. Viac než na výkon je orientovaný na úspornosť. Kombinuje sa s 3 GB operačnej pamäte. Pôvodný G5 pritom mal procesor Snapdragon 820 a 4 GB pamäte. Pravdou je, že drobný „downgrade“ telefónu nijako neublížil. Reaguje rýchlo a jeho výkon stačí pre akékoľvek súčasné aplikácie a hry. V absolútne drvivej väčšine bežných situácií je rozdiel vo výkone medzi G5 a G5 SE nepozorovateľný.

29 fotografií v galérii Snímač odtlačkov prsta integrovaný v tlačidle na zadnej strane je veľmi rýchly, nie vždy ale dokáže identifikovať používateľa na prvý pokus

Štandardný priestor pre dáta: LG G5 SE sa štandardne predáva vo verzii s 32 GB vnútornou pamäťou. Podporuje iba jednu SIM kartu, pričom druhé miesto v zdieľanom slote slúži pre vloženie MicroSD karty.

Plná komunikačná podpora: V komunikačnej výbave G5 SE nič dôležité nechýba, podporuje všetky tuzemské LTE pásma a má aj NFC. Prítomný je aj infračervený konektor pre ovládanie elektroniky a malým bonusom je FM rádio, ktoré už dnes v smartfónoch rozhodne nie je bežné.

29 fotografií v galérii V telefóne sa nachádza iba pár šikovných aplikácií, balastu a softvéru od tretích strán je minimum. Schválne, koľko telefónov s FM rádiom ešte nájdete v ponukách výrobcov?

Extrémne širokouhlý foťák

Fotoaparát patrí medzi úplnú špičku: LG G5 SE má rovnaký fotoaparát ako pôvodný top model, čo mu dáva do rúk veľmi silné tromfy. Spolu so Samsungom Galaxy S7 sa radí medzi najlepšie fotomobily súčasnosti – a to bez ohľadu na to, za akých podmienok fotí. Najlepšie to je vidieť v našom veľkom letnom fototeste, kde sme ho postavili proti jeho najväčším rivalom.

Jedinečný koncept s dvomi šošovkami: Špecialitou je použitie dvoch úplne rozdielny šošoviek. Jedna je štandardná, pracuje v rozlíšení 16 Mpx a má trojosú stabilizáciu. Druhá je extrémne širokouhlá a produkuje nestabilizované 8Mpx fotky. Medzi fotením s jednou a druhou šošovkou sa dá v ponuke telefónu plynulo prepínať. Tento koncept je rozhodne hodný nasledovania. Úprimne dúfame, že LG ho bude ďalej rozvíjať a neskončí v koši tak, ako sa to hovorí o modulárnej koncepcii.

29 fotografií v galérii Špecialitou LG G5 SE je extrémne širokouhlá fotografia

Prestrelená cenovka: Jediným oficiálnym predajcom LG G5 SE je na Slovensku operátor Orange. Predáva ho za plnú sumu 499 eur a ponúka pre neho dotácie v rôznej výške pre svoje paušály. V ponuke ho má aj množstvo menších internetových predajcov, v ich prípade však ide o dovoz zo zahraničia. Cena pritom štartuje na oveľa reálnejších 350 eurách, pozor ale treba dávať na to, od koho telefón kúpite. Tomu, čo je za extrémne nízkymi cenami smartfónoch v niektorých obchodoch sme sa venovali vo veľkom článku.

Hodnotenie: Ostáva v priemere

LG G5 SE je takou šedou myškou. Prišiel potichu a obávame sa, že rovnako potichu aj skončí. Neponúka toho pritom málo. Je solídne továrensky spracovaný, výborne sa ovláda a má fantastický foťák so širokouhlým režimom. Slabší procesor či menej operačnej pamäte v praxi vôbec nepocítite, tu rozhodne nie je slabé miesto.

29 fotografií v galérii Na zadnej strane sa nachádzajú dve šošovky fotoaparátu, LG ich ale využíva inak ako Huawei či Apple

Displej ale za dnešnou špičkou nestíha, vzhľadom k uhlopriečke je celý smartfón príliš veľký a rozporuplná je aj modulárna konštrukcia. Čas (a konkurencia) ale ukázali, že sa dá spracovať aj lepšie a podaní LG nemá príliš význam. Myslíme si, že keby ju telefón nemal a bol aspoň o niečo menší a ľahší, bol by atraktívnejší.

Dobré body nemôže získať ani za oficiálnu cenovku. Keby ho LG štandardne predávalo za 350 eur tak, ako ho majú v ponuke niektorí obchodníci, mohli by sme hovoriť o tajnom tipe. Takto sa ale radí iba do šedého priemeru a v silnej konkurencii sa bude presadzovať iba ťažko. Najmä, keď plnohodnotný model G5 stojí iba o 50 eur viac.

V skratke LG G5 SE si požičalo kompletne celú konštrukciu, displej, komunikačné schopnosti, modulárnu konštrukciu aj fotoaparát z top modelu LG G5. Má však o triedu slabší procesor a menej operačnej pamäte.



Najmä vďaka veľmi dobrej optimalizácii grafickej nadstavby operačného systému Android to ale v praxi vôbec nie je cítiť. Škoda len, že LG od začiatku nenasadilo agresívnejšiu cenovku, ktorá by mu umožnila lepšie bojovať v mimoriadne silnej konkurencii. Dôležité prednosti Kvalitné továrenské vyhotovenie

Návykové tlačidlo zapnutia na zadnej strane

Vymeniteľná batéria

Praktické a prehľadné grafické prostredie

Fantastický fotoaparát

Schopnosť robiť extrémne širokouhlé zábery Hlavné nedostatky Zbytočne veľké rozmery a hmotnosť

Displej stráca na súčasnú špičku

Nedomyslená modulárna konštrukcia

Vysoká oficiálna cena

Názov zariadenia LG G5 SE Kódové označenie LG H840 Rozmery 149,4 × 73,9 × 7,3 mm Hmotnosť 156 g Uhlopriečka displeja 5,3 palca Technológia a rozlíšenie displeja IPS 1440 × 2560 bodov Čipset Qualcomm Snapdragon 652 Procesor 8-jadrový, (4x1,8 GHz a 4x1,2 GHz) Grafické jadro Adreno 510 Operačná pamäť 3 GB RAM Priestor pre dáta 32 GB + pamäťové karty Počet súčasne aktívnych SIM 1 SIM Podpora LTE Áno Hlavný fotoaparát dvojitý - hlavný 16 Mpx, širokouhlý 8 Mpx, optická stabilizácia, laserové ostrenie Sekundárny fotoaparát 8 Mpx, LED blesk Operačný systém Android 6.0.1 Orientačná cena s DPH 499 eur