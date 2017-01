Lenovo na MWC 2017 predstaví nové smartfóny Moto

V hre je napríklad Moto G5 Plus. Špičkové modely však na veľtrhu zrejme Lenovo neukáže.

Spoločnosť Lenovo plánuje osviežiť svoju ponuku smartfónov o nové modely. Stane sa tak počas tohtoročného veľtrhu MWC 2017, ktorý štartuje 26. februára, informuje portál CNET. Práve v tento deň by sme sa mali dočkať príchodu aspoň jedného nového smartfónu Moto.

Výrobca nespresnil, aké konkrétne modely na veľtrhu uvidíme, no jedným z očakávaných telefónov je Moto G5 Plus. Ten by mal nahradiť predchodcu Moto G4 Plus. Novinka by mala ponúknuť 5,5-palcový Full HD displej, osemjadrový čipset Snapdragon 625 a batériu s kapacitou 3 080 mAh. Operačným systémom zariadenia by mal byť Android 7.0 Nougat.

Vlajkové lode si výrobca typicky necháva na neskoršie obdobie v roku a je tak nepravdepodobné, že sa na MWC 2017 dočkáme príchodu nejakého high-endového modelu Moto.