Skladací telefón zrejme tento rok ponúkne aj LG

Spoločnosť už oficiálne disponuje súvisiacim patentom.

V súvislosti s príchodom prvých komerčne dostupných skladateľných (plne flexibilných) telefónov sa najčastejšie skloňujú firmy Samsung a LG.

Kým Samsung má podľa dostupných správ predstaviť možno hneď niekoľko podobných smartfónov (ako novú líniu Galaxy X), svoju „trošku do mlyna“ podľa všetkého pridá už tento rok aj koncern LG. Dôvodom by mohla byť aj skutočnosť, že spoločnosť už oficiálne získala patent (US D776,074 S), ktorý popisuje skladací telefón. Na tému upozornil web Phonearena.com.

1 fotografia v galérii zdroj: USPTO

Priložené obrázky k patentu naznačujú, ako by mohol telefón od LG vyzerať v praxi. V prípade Samsungu sa zase nedávno spomínalo, že v rozloženom stave sa telefón „premení“ na zhruba 7-palcový tablet.

Je vysoko pravdepodobné, že tento rok sa dočkáme minimálne jedného plne flexibilného telefónu, ktorý môže predstavovať novú éru mobilnej komunikácie.