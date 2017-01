Test Xiaomi Redmi 3S: Lacný päťpalec oficiálnou cestou

ODPORÚČAME Lacné Xiaomi Redmi 3S nie je úplnou novinkou, teraz ho však môžete mať oficiálnou cestou a so slovenskými LTE frekvenciami.

Xiaomi je mimoriadne úspešnou značkou aj mimo svojho rodného kraja, čínske slabiky už nie sú strašiakom. Ani na Slovensku nepôsobia jej smartfóny exoticky, sami sme už testovali viacero modelov a rozhodne ich radíme k tomu lepšiemu, čo prešlo redakčným stolom.

Až doteraz sa k nám ale dostávali podivnými cestami, či už s menším rizikom na vlastnú päsť priamo z Číny alebo s poriadnou prirážkou neoficiálnych dovozcov. Najväčšou nevýhodou bola ale absencia slovenských LTE frekvencií. A to sa teraz mení. Xiaomi má oficiálneho distribútora na Slovensko, ktorý bude predávať telefóny oficiálne certifikované pre náš región a plne funkčné v našich sieťach.

Už sme ho videli

Dizajn predchodcu: Xiaomi ukázalo Redmi 3S iba necelý polrok po Redmi 3. Nejde teda o nástupcu v pravom slova zmysle, iba mierne inovovanú verziu. Výrobca preto ani nestrácal čas vymýšľaním nových dizajnových kriviek, novší model odlišujú iba drobné detaily. Totožné ostávajú rozmery i hmotnosť.

18 fotografií v galérii Z prednej strany neodlíšite Redmi 3S od Redmi 3

Skromný kov: Redmi 3S je lacný telefón a nekamufluje to úplne najšikovnejšie. Na konštrukcii má síce výrazný podiel kov, no ten na dotyk nepôsobí luxusným dojmom. Opačný pocit máme z kvality spracovania. Aj keď telo mobilu tvorí viacero materiálov, je pevné a pri stlačení nevydáva neželané zvuky.

18 fotografií v galérii Mobil má síce batériu s veľkou kapacitou, no zachoval si prijateľnú hrúbku

Senzor odtlačkov: Pri skúmaní konštrukcie sa dostávame k najpodstatnejšej zmene oproti staršiemu Redmi 3. Je ňou senzor odtlačkov na zadnej strane, teda riešenie podobné tomu, s ktorým začal Huawei. Ale iba podobné - v Xiaomi je snímač umiestnený neprirodzene vysoko, pri uchopení do dlane naň prst automaticky nepristane. Konkurencia ho zvykne umiestniť pod šošovku foťáku. Reakcia na priloženie prsta mohla byť o zlomok sekundy pohotovejšia, nie je to ale úplná katastrofa.

18 fotografií v galérii Na zadnej strane pribudol snímač odtlačkov

Zapustené klávesy: Menšou ergonomickou nevýhodou je aj nízky zdvih klávesov na ovládanie hlasitosti a zamykanie displeja, ktoré výrobca umiestnil na pravú hranu. Na ich polohu si treba zvyknúť, poslepiačky sa nahmatávajú iba ťažko. Aj odozva mohla byť výraznejšia.

18 fotografií v galérii Klávesy na boku sú zapustené, nahmatávajú sa ťažko

Starší konektor: V hornej hrane si svoje miesto našiel 3,5mm jack, spolu s jedným z dvojice mikrofónov a malým okienkom infračerveného portu. Vzhľadom k dátumu uvedenia na trh a aj nízkej cene neprekvapí prítomnosť microUSB namiesto modernejšieho USB-C.

Staršie microUSB nie je prekvapením. V hornej hrane nájdeme aj okienko infračerveného portu:

18 fotografií v galérii

18 fotografií v galérii

HD musí stačiť

5-palcový displej: Prísť s HD displejom v dobe, kedy je FullHD štandardom aj v lacnejších telefónoch, je celkom odvážne. Kto ale Redmi 3S kvôli tomu hneď zatratí, urobí chybu. Na 5-palcovú uhlopriečku hodnota 1 280 x 720 bodov úplne stačí - pokiaľ teda nemáte v pláne zaoberať sa virtuálnou realitou. Xiaomi k tomu ponúkne verné farby, slušný jas, široké pozorovacie uhly a aj krycie sklíčko, ktoré statočne odoláva odtlačkom či iným drobným nečistotám. Nižšie rozlíšenie navyše zbytočne nevyčerpáva batériu.

18 fotografií v galérii Displej je aj napriek nižšiemu rozlíšeniu veľmi dobrý

Výdrž batérie: Každá ušetrená minúta výdrže sa počíta, smartfón ich však má na rozdávanie pomerne dosť. Akumulátor s kapacitou 4 000 mAh nemá najmenší problém udržať mobil pri živote dva celé dni. S dobrou optimalizáciou systému a správnymi návykmi sa dá pokojne dostať aj k trom dňom. Veľké plus.

18 fotografií v galérii Dvojdňová výdrž batérie je úplne bežná - Redmi 3S dostáva modernejší čipset Snapdragon 430

Zmeny v hardvéri: Zatiaľ čo starší model disponoval čipsetom Snapdragon 616, Redmi 3S siaha po Snapdragone 430. Znie to ako krok späť, no opak je pravdou. Novší model je o nepatrný kúsok výkonnejší. Pamäť RAM ostáva na 2 GB, pokiaľ zvolíte verziu so 16 GB úložného priestoru. Dvojnásobné úložisko so sebou nesie výhodu v podobe 3 GB RAM. To za zhruba 20-eurový príplatok jednoznačne stojí. Pochopiteľne, nezabudlo sa ani na pamäťové karty. Plastoví pomocníci formátu microSD môžu rozšíriť pamäť až o 256 GB, využívajú však slot pre druhú SIM kartu. Obe výhody naraz si tak neužijeme.

Skvelý systém: Xiaomi Redmi 3S pracuje s operačným systémom Android vo verzii 6.0.1, sedmičky sa zrejme nedočkáme. Popri naozaj dobrej nadstavbe MIUI 8 to až tak nemrzí. A to sme zástancami názoru, že máloktorá nadstavba je prínosná. Upravený systém je prehľadný, logický, graficky dobre spracovaný a predovšetkým rýchly. Odhliadnuc od pár nadbytočných aplikácií prepojených s ešte nadbytočnejším Xiaomi účtom mu nemáme čo vyčítať.

18 fotografií v galérii Systém Android skrášľuje nadstavba MIUI - Surfovať cez LTE už konečne môžeme aj u nás

LTE už aj u nás: Nejeden čínsky smartfón už sklamal záujemcov tým, že siete LTE síce podporoval, no nie v našich frekvenciách. Po tom, ako do našich končín priputoval Redmi 3S oficiálnou cestou, sa už toho netreba obávať. A v ponuke si už konečne môžeme užívať slovenčinu namiesto angličtiny či češtiny.

Foťák ostal

Fotografický priemer: Fotoaparát nie je jednou z oblastí, ktoré Xiaomi v S-kovom modeli vylepšoval. Stále poskytne rozlíšenie 13 Mpx pri svetelnosti f/2.0. Od špičkových fotomobilov má ďaleko, výsledky ale nesklamú. Farby možno nie sú dokonalé a problémom zvyknú byť aj prepaly či slabšie svetlo, na danú cenovú kategóriu sú ale snímky primerane dobré. Poteší HDR režim či použiteľná 5Mpx selfie kamera, ktorá sa dokonca snaží odhadnúť vek. A ide jej to celkom dobre.

18 fotografií v galérii Foťák ponúka viacero režimov

Zvláda FullHD: Spokojní sme aj s videom, ktoré dokáže smartfón zhotoviť. Rozlíšením predbieha vlastný displej, konkrétne ponúkne FullHD sekvencie pri frekvencii 30 snímok za sekundu.

18 fotografií v galérii Xiaomi Redmi 3S: Testovacia snímka

Hodnotenie: Konkurencia nespí

Dávno sú preč časy, kedy boli smartfóny so šokujúco dobrým pomerom ceny k výkonu výsadou čínskych značiek. Dnes im vedia do kapusty liezť aj väčší výrobcovia, preto nie je 170 eur za Xiaomi Redmi 3S s 32 GB pamäte úplnou bombou. Ponuka je to síce stále veľmi dobrá, ale alternatívy už existujú. A aj keď je “esko” výborným telefónom, tiež má zopár múch.

Určite sa oplatí zvážiť aj taký bestseller akým je Huawei P8 Lite alebo veľmi podobné Lenovo K6. Ak sa nebojíte už pokrivkávajúceho systému od Microsoftu, Lumia 650 taktiež nemusí byť zlou voľbou.

Xiaomi Redmi 3S na test zapožičala spoločnosť IRDistribution.

V skratke Xiaomi Redmi 3S vyniká predovšetkým pomerom ceny k výkonu. Síce ide o starší model, ten sa však len nedávno dostal do našich končín prostredníctvom oficiálnej distribúcie. To znamená napríklad aj podporu slovenských LTE sietí.



Za 170 eur sa môže pochváliť dobre vyladeným systémom, osemjadrovým procesorom, 3 GB pamäte RAM či výbornou výdržou batérie. Dôležité prednosti Pevná konštrukcia

Senzor odtlačkov

4 100mAh batéria

13 Mpx fotoaparát

Android s nadstavbou MIUI 8 Hlavné nedostatky Neprakticky umiestnený snímač odtlačkov

Zapustené klávesy na boku