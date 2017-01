Európske telefóny HTC 10 a One M9 dostanú Android Nougat do dvoch týždňov

Príliš pozadu nezostanú ani majitelia HTC One A9, pre ktorých je taktiež pripravená aktualizácia.

Spoločnosť HTC prostredníctvom sociálnej siete Twitter oznámila, že v Európe začína s distribúciou najnovšieho operačného systému Android 7.0 Nougat pre vlajkovú loď HTC 10 a pre model One M9. Oba smartfóny by sa aktualizácie mali dočkať do dvoch týždňov.

1 fotografia v galérii Európania by si na smartfónoch HTC 10 a One M9 mohli nájsť dostupnú aktualizáciu do konca mesiaca (zdroj: Twitter)

Prechod na novú verziu v Európe mešká oproti USA asi mesiac. Tam aktualizácia pre HTC 10 dorazila ešte minulý mesiac a asi o týždeň neskôr prišiel na rad One M9. Na najnovší produkt Google sa tak konečne môžu tešiť aj majitelia odomknutých mobilov v Európe. HTC pritom úzko spolupracuje s operátormi, aby bol update doručený čo najskôr aj pre mobily viazané na konkrétneho operátora.

Po aktualizácii modelov HTC 10 a One M9 sa dostane k slovu aj One A9. Pre ten je už v zámorí dostupná aktualizácia, kedy Nougat dorazí pre európske zariadenia však spoločnosť neprezradila.