Nokia 6 sa vypredala do jednej minúty

Len včera sa v Číne začal predávať nový telefón značky Nokia a prakticky okamžite sa vypredal. Telefón, ktorý sa predáva za 1 699 čínskych juanov (232 eur) vypredal predajca JD behom jednej minúty, píše čínsky web Anzhuo.

Obchod však zatiaľ neprezradil, aké množstvo telefónov bolo predaných za daný časový interval. Vieme len, že počet predobjednávok prekročil hranicu jedného milióna.

Nokia 6

Z hľadiska hardvéru je Nokia 6 priemerne vybaveným smartfónom dnešnej doby. Ponúkne 5,5-palcový Full HD displej, osemjadrový čipset Snapdragon 430 s taktom 1,4 GHz a s grafickou časťou Adreno 505. RAM je veľká 4 GB, vstavané úložisko má 64 GB.

Zadný fotoaparát poskytne rozlíšenie 16 MP s clonou f/2.0, predný dostal 8 MP snímač. Život zariadeniu vdýchne batéria s kapacitou 3 000 mAh. Operačným systémom je čistý Android 7.0 Nougat.

Vlajková loď na obzore

Nokia, respektíve spoločnosť HDM Global, ktorá výrobu telefónov Nokia zastrešuje, však má v rukáve ešte nejaké esá. Jedným z nich by mal byť smartfón Nokia P1, ktorý už bude výbavou spadať do kategórie high-end.

Ten by totiž mal mať najmodernejší SoC Snapdragon 835, 6 GB RAM a najviac až 256 GB vstavanej pamäte. O displeji sa šušká, že bude mať uhlopriečku 5,3-palca s rozlíšením 1 080 × 1 920 pixelov alebo až 1 440 × 2 560 pixelov. Chrániť by ho malo ochranné sklo Gorilla Glass 5. Nokia P1 by mala doraziť počas veľtrhu MWC 2017 na konci februára. Cena môže atakovať hranicu až 800 eur.