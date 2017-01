4ka dáva balíky TO na dva roky za polovicu. Nie však pre každého

ODPORÚČAME Operátor sa rozhodol výrazne zvýhodniť zákazníkov jedného z majiteľov.

Štvrtý mobilný poskytovateľ sa rozhodol výrazne zatraktívniť ceny programov z rodiny „TO.“ pre klientov, ktorí už využívajú služby operátora Swan. Tí budú môcť získať tri programy za polovičné ceny počas dvoch rokov.

„Bonus za aktiváciu balíkov TO. môže získať každý rezidenčný alebo biznisový zákazník spoločnosti Swan, ktorý aktívne využíva aspoň jednu zo služieb poskytovanných spoločnosťou Swan,“ uvádza operátor k novej akcii.

Aké balíčky je možné získať za polovicu?

TO.10 za 5 eur mesačne (štandardne 10 eur): Ponúka 10 GB dátový balíček v sieti 4ky a 100 minút alebo správ do celej EÚ. Súčasťou sú aj neobmedzené volania vo vlastnej sieti po 3. minúte.

za 5 eur mesačne (štandardne 10 eur): Ponúka 10 GB dátový balíček v sieti 4ky a 100 minút alebo správ do celej EÚ. Súčasťou sú aj neobmedzené volania vo vlastnej sieti po 3. minúte. TO.15 za 7,5 eura mesačne (štandardne 15 eur): Obsahuje 15 GB dát v sieti 4ky, 300 minút alebo SMS na Slovensku a do celej EÚ. Aj tu môžete volať po 3. minúte zadarmo v sieti 4ka.

za 7,5 eura mesačne (štandardne 15 eur): Obsahuje 15 GB dát v sieti 4ky, 300 minút alebo SMS na Slovensku a do celej EÚ. Aj tu môžete volať po 3. minúte zadarmo v sieti 4ka. TO.∞ za 15 eur mesačne (štandardne za 30 eur): Neobmedzené volania a správy. Neobmedzený je aj objem prenesených dát v 4ke a v 2G sieti Telekomu.

Do konca roka 2018

Aktuálne má operátor rovnakú ponuku pre všetkých klientov – tá má ale platiť iba do 30. apríla. Zákazníci Swanu so službou od 4ky budú môcť využívať balíčky za polovicu až do 31. decembra 2018.

„Zvýhodnená ponuka platí na všetky zakúpené SIM karty Moja 4ka, pričom ponuka je obmedzená na maximálny počet päť SIM kariet na jedného rezidenčného zákazníka a desať SIM kariet na jedného biznisového zákazníka,“ uvádza operátor.

Podľa pracovníčky zákazníckej linky je možné kartu darovať aj známym či rodinným príslušníkom a služby tak budú môcť využívať za polovicu. Karty ale musia byť registrované na vlastníka služby od Swanu. Môže ísť teda o bezpečnostný problém – keby bol napríklad spáchaný s vaším číslom nejaký trestný čin.

Ako na to?

Operátor tvrdí, že výhodu je možné získať aj k zakúpeným kartám.

„Zvýhodnená ponuka bude platiť hneď od prvého zakúpenia produktu TO. až do konca roka 2018 a na jej využitie teraz nie je potrebné žiadne špeciálne overenie,“ tvrdí 4ka.

Informáciu o tom, ako bude možné využívať služby za polovicu do konca roka 2018, má poslať operátor e-mailom, listom alebo vo faktúre za služby najneskôr do konca apríla.

Uvádza však, že možnosť využívania služieb za polovicu garantuje, a to až do konca roka 2018.

Spoločnosť Swan je jedným z majiteľov mobilného operátora 4ka.