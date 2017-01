YouTube na mobiloch skončil s nudným načítavaním videa. Zobrazuje animáciu hradu

Určite sa vám už stalo, že pri načítavaní videa na YouTube ste videli v strede točiace krúžky, ktoré indikovali, že sa video pripravuje na prehratie. YouTube po novom mení tieto fádne krúžky na animáciu hradu, upozornil web Android Police.

Hey @AndroidPolice what's this new castle building animation? Happens with almost any video while loading initial playback in YouTube. pic.twitter.com/9k6ImiiKuG