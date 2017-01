SMS za volantom? Zákazník žaluje Apple, chce zrušiť predaj iPhonov

Apple neobmedzuje funkcie smartfónov za volantom. Hoci vraj disponuje potrebným patentom.

Obyvateľ americkej Kalifornie Julio Ceja podal v Los Angeles žalobu, v ktorej obviňuje Apple z nedostatočnej ochrany spotrebiteľov, keďže spoločnosť neobmedzuje používanie iPhonov počas šoférovania, informoval portál MacRumors.

Apple už pritom jednu podobnú sťažnosť na stole má. Rodičia z amerického Texasu žalujú spoločnosť za zbytočnú smrť ich dcéry. Tá zomrela pri autonehode zavinenej nepozorným vodičom, ktorý počas jazdy využíval aplikáciu FaceTime.

Oba prípady poukazujú na skutočnosť, že Apple už má disponovať technológiou, respektíve patentom na technológiu, ktorá obmedzuje určité funkcie telefónu počas jazdy za volantom, už niekoľko rokov.

Výrobcovia smartfónov nechránia ľudí

Podnetom pre podanie žaloby Kalifornčana, mala byť osobná skúsenosť, keď do jeho vozidla zozadu narazila nepozorná vodička, ktorá v tom čase údajne rovnako používala svoj iPhone.

2 fotografie v galérii Ilustračná snímka (zdroj: Pexels/Pixabay)

Ceja označuje konanie veľkých producentov smartfónov za „šokujúce“, keďže podľa neho nijako nepomáhajú chrániť verejnosť pred nebezpečenstvom spojeným s využívaním mobilných zariadení za volantom. Za najväčšieho vinníka, pre veľký podiel na trhu, označil práve Apple.

Sťažovateľ pritom od súdu požaduje, aby bol predaj iPhonu v Kalifornii pozastavený. Zákaz by mal platiť do doby, kým spoločnosť do telefónov neimplementuje funkciu, ktorá vodičom počas jazdy zamedzí využívať niektoré funkcie zariadení.

V predmetnej žalobe sa spomína najmä možnosť obmedzenia písanie textových správ.

Apple o probléme vie už dlho

Ceja v žalobe poukazuje aj na skutočnosť, že samotný Apple rozptyľovanie smartfónmi počas jazdy uznal za nebezpečné, pritom však veľmi rozšírené medzi používateľmi. Spoločnosť okrem toho spochybnila aj účinnosť zákonných opatrení pri riešení tohto problému.

Udialo sa tak pritom ešte v roku 2008, a to v rámci žiadosti o uznanie patentu, ktorý bol zverejnený neskôr v roku 2014. Na túto patentovanú technológiu poukazuje aj žaloba rodičov malého dievčatka, usmrteného vodičom používajúcim FaceTime.

2 fotografie v galérii Patent z roku 2008 opisuje, ako chcel Apple zistiť, či používateľ iPhonu šoféruje alebo nie (zdroj: Apple/Google Patents)

Patent bol udelený na mechanizmus, ktorý pomocou senzorov zisťoval, či sa používateľ nachádza v bezpečnej zóne vozidla, teda na sedadlách spolujazdcov alebo priamo za volantom. V takom prípade bola funkčnosť jeho zariadenia obmedzená. Nie je však jasné, či spoločnosť takúto technológiu aj reálne vyvinula.

Apple: Nenechajte sa rušiť

Okrem hore uvedených prípadov sa rovnaký patent preberal aj počas ďalšieho súdneho pojednávania v Texase, a to v roku 2015. Apple sa na margo prípadu a bezpečnosti používania iPhonu za volantom vyjadril pre denník New York Times.

Spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že odrádza používateľov od ponechania zariadenia v režime, ktorý ich môže počas jazdy vyrušovať. Pre vodičov, ktorí nechcú svoje zariadenie vypnúť alebo prepnúť do letového režimu, výrobca odporučil využiť funkciu „nerušiť“ alebo tichý režim.

K najnovšiemu prípadu sa Apple zatiaľ nevyjadril.