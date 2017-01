Test Asus ZenFone 3 Max: Veľká batéria ako hlavné lákadlo

ODPORÚČAME Solídne vybavený telefón nižšej strednej triedy ťahá ku dnu tona predinštalovaných aplikácií.

Výkon smartfónov nám utešene narastá, no ich výdrž na batériu prinajlepšom stagnuje. Výrobcovia síce neustále vylepšujú výrobné procesy, pridávajú šetriace funkcie, avšak tieto postupy celkom nestačia. Napokon sa často uchýlia k poslednému kroku - integrácii čo najväčšej možnej batérie.

Smartfónov s nadštandardnou kapacitou akumulátora na trhu v poslednej dobe rapídne pribudlo a pozadu nechce ostať ani Asus. Jeho nový 5,2-palcový ZenFone 3 Max pritom v ruke nepôsobí ako tehla.

Bez módnych výstrelkov

Asus ZenFone 3 Max neprináša žiadne dizajnové inovácie. Predná strana je pokrytá ochranným sklom zaobleným po stranách. Tento prvok dnes využívajú mnohí producenti. Displej vtedy pôsobí ako zakrivený, hoci samotný panel je úplne rovný.

Nad displejom nechýba farebná notifikačná LED, ktorá informuje o zmeškaných hovoroch, nových správach či nízkej zostatkovej výdrži akumulátora.

47 fotografií v galérii Telo je príjemne zaoblené, telefón sa drží dobre a nikde neomína

Hoci sa Asus chváli veľmi tenkými rámikmi, v tomto smere ZenFone 3 Max príliš neexceluje a už sme videli aj telefóny, ktoré prednú plochu využívajú omnoho efektívnejšie.

Plytvanie môžeme vidieť aj pod displejom kde výrobca umiestnil len svoje logo. Žiadne senzorové tlačidlá - systémové ovládacie prvky sú súčasťou displeja, a tak v mnohých situáciách odhrýzajú z plochy, ktorá by inak mohla byť využitá na zobrazenie obsahu.

47 fotografií v galérii Zadný kryt je kovový, pričom kvôli umiestneniu antén výrobca v hornej a dolnej časti siahol po plaste

Vzadu máme pod šošovkou fotoaparátu aj snímač odtlačkov prstov, ktorý funguje spoľahlivo, no trochu pomalšie než sme zvyknutí z vlajkových lodí.

47 fotografií v galérii Reproduktor chválime za dostatočne silný zvuk

Príjemné na tomto smartfóne ale je, že má hmotnosť len 160 gramov, čo je na 5,2-palcový kovový kúsok so 4130mAh batériou dobrá hodnota.

47 fotografií v galérii Tlačidlá pre zamknutie a ovládanie hlasitosti vpravo sú pri telefonovaní dostupné palcom, no mohli byť ešte o malý kúsok nižšie

Priemerný displej

Asus ZenFone 3 Max je vybavený 5,2-palcovým displejom typu IPS. Rozlíšenie nedosiahlo na plné HD, uspokojiť sa musíme s hodnotou 1 280 × 720 bodov. V praxi sme to však ako veľkú nevýhodu nepociťovali. Obraz je dostatočne jemný, trochu kostrbaté bolo len veľmi malé písmo na neoptimalizovaných stránkach pre mobily.

47 fotografií v galérii Pozorovacie uhly mohli byť lepšie

Lepšie však mohli byť pozorovacie uhly. Pri priamom pohľade sú farby vierohodné, no stačí menší náklon a chytajú žltý alebo modrý nádych. Vidieť to najmä na bielom pozadí. Pri väčších uhloch tiež začínajú blednúť tmavé odtiene.

47 fotografií v galérii Maximálne podsvietenie displeja je dostatočné a nechýba ani senzor okolitého svetla pre automatickú úpravu jasu

Fotoaparát v rámci ceny

Zadný fotoaparát s maximálnym rozlíšením 13 megapixelov ponúka presne to, čo možno v cenovej relácii pod dvesto eur očakávať. ZenFone 3 Max produkuje slušné snímky najmä keď mu praje svetlo.

Ak ho je málo, bez blesku máva problém zaostriť, napríklad v miestnosti počas zamračeného dňa, prípadne podvečer. Problém ale je, že na automatike sa blesk nezapína vždy vtedy, kedy by to už prišlo vhod. Aby sme niekedy pri horšom svetle v interiéri fotili ostro, museli sme blesk aktivovať manuálne, pretože automatika to jednoducho neurobila.

Fotoaparát vie fotiť pekne. Po priblížení ale vidieť, že scéne chýba viac detailu:

47 fotografií v galérii Asus ZenFone 3 Max: Testovacia foto

Foťáku chýba optická stabilizácia, no vzhľadom na cenovú kategóriu ju ani nemožno očakávať. Pohyb je teda pri fotení problém… stačí mierne pohnúť rukou a výsledkom je machuľa. Taktiež fotenie detí a zvierat, ktoré sú neustále aktívne, je takmer nemožné.

Hlavný fotoaparát umožňuje záznam videa v rozlíšení HD, čo je už vzhľadom na 13-megapixelový snímač tak trochu sklamanie. Predná 5Mpx kamera dokonca zachytáva video len v rozlíšení 640 × 480 bodov.

Vplyv blesku vie byť minimálny, ale aj výrazný. Automatika to ale nie vždy odhadne správne:

47 fotografií v galérii Asus ZenFone 3 Max: Testovacia foto

Dve simky a LTE

Srdcom zariadenia je čipset MediaTek MT6737 so štyrmi procesorovými jadrami Cortex-A53 na maximálnom takte 1,3 GHz. Zatiaľ čo pred dvomi rokmi by sme pri podobnej konfigurácii krochkali radosťou, dnes ide skôr o low-endové riešenie. Použitá procesorová architektúra v kombinácii s pomerne nízkym taktom totiž mieri najmä na úspornosť, nie maximálny výkon.

Grafika Mali-T720 si poradí aj s hrami, no pri tých najnáročnejších je potrebné znížiť grafické detaily, ak to daná hra samozrejme umožňuje. V opačnom prípade nie je snímkovanie plynulé, čo sa prejavuje na pomalších reakciách a sťaženom ovládaní.

47 fotografií v galérii V AnTuTu Benchmark si ZenFone 3 Max vyslúžil necelých 30 000 bodov. Po prvom spustení má používateľ k dispozícii takmer 24 GB voľného priestoru

Súčasťou výbavy nami testovaného modelu bola operačná pamäť s kapacitou 2 GB. Výrobca ponúka aj konfiguráciu s 3 GB RAM, no u nás sa napredáva.

32GB vstavané úložisko možno rozšíriť pomocou Micro SD, avšak maximálne len o ďalších 32 GB. Slot na pamäťovky je určený aj pre druhú SIM kartu, čiže človek si musí vybrať, či využije funkciu Dual SIM alebo mu príde vhod viac priestoru pre dáta. Obe veci mať v prípade Asus ZenFone 3 Max nemôže. Asus ale k telefónu ponúka zaujímavý bonus v podobe 100 GB v cloudovej službe Google Drive na dva roky.

47 fotografií v galérii Asus nezabudol ani na podporu LTE sietí, ktoré sú dnes už skôr štandardom

Keď ani 2 GB RAM nestačí

Asus ZenFone 3 Max beží na Androide 6.0 a zároveň je jasným dôkazom toho, že ani dva gigabajty RAM nemusia tomuto systému stačiť, keď sa zahltí hromadou softvérového balastu. Bloatware je rozlezený úplne všade.

47 fotografií v galérii Filozofia používateľského rozhrania Androidu s prostredím Zen UI sa nezmenila. Vzhľad je ale viditeľne prepracovaný

Často ide o aplikácie priamo od výrobcu, pričom len niektoré človek niekedy využije. Svetlým príkladom je Share Link pre prenos súborov medzi zariadeniami. Nájdu sa tu ale aj aplikácie od tretích strán, napríklad Facebook, Amazon Kindle, TripAdvisor a podobne. Načo? Veď nech si majiteľ nového zariadenia vyberie sám, čo do telefónu stiahne a nainštaluje…

47 fotografií v galérii Predinštalovaných aplikácií je vskutku požehnane

Situácii príliš neprospieva ani náročná grafická nadstavba Zen UI. Stovky megabajtov operačnej pamäte boli po prvom spustení okamžite fuč a v kombinácii s low-endovým procesorom sa telefón občas javil akoby driemal. Skrolovanie webových stránok bolo niekedy trhané a pri vysúvaní notifikačnej lišty či prechodoch medzi obrazovkami bolo cítiť spomalenia. To všetko by sa ale ešte dalo preglgnúť.

Našu trpezlivosť aj poriadne vyskúšalo písanie na virtuálnej klávesnici. Niekedy totiž mala doslova zúfalú odozvu, kedy telefón dokonca ani nezaznamenal niektoré stlačené znaky, a tak sme museli celú správu dodatočne opravovať.

47 fotografií v galérii Jedny s podarenejších vylepšení systému sú režimy Easy a Deti. Prvý zjednoduší ovládanie telefónu, čo ocenia najmä seniori. V druhom možno obmedziť funkcie telefónu, napríklad svojej ratolesti povoliť volanie len vybraným kontaktom či spúšťanie určitých aplikácií

Zväčša pomohlo uvoľnenie systémových zdrojov pomocou predinštalovanej utility, no neskôr sa problém objavil znova. Softvér umožňuje aj zakázanie automatického spúšťania aplikácií, no takto výrobca len preniesol ťarchu na plecia používateľa namiesto toho, aby sa sám sústredil na odladenie systému a poskytnutie čo najčistejšieho prostredia bez bloatwaru.

Je to škoda, lebo práve zbytočne masívna nadstavba zabíja potenciál tohto zariadenia.

47 fotografií v galérii Vďaka predinštalovanej utilite možno systém optimalizovať ručne

Poslúži aj ako powerbanka

Na samý koniec sme si nechali výdrž, ktorá sa opiera o integráciu batérie s kapacitou 4 130 mAh, a je teda hlavným marketingovým ťahákom ZenFonu 3 Max. A skutočne, v tomto smere nesklame. Samozrejme záleží na type záťaže, no pri pracovnej záťaži vydržíte dva dni bez nabíjačky. Ak ho využívate sporadicky, získate ešte deň navyše.

V rámci predinštalovanej utility je dostupných aj niekoľko výkonnostných profilov s rôznymi šetriacimi funkciami.

Asus ZenFone 3 Max taktiež podporuje reverzné nabíjanie, čo znamená, že sám môže poslúžiť ako powerbanka pre iné zariadenia. Výrobca pritom pribalí aj USB OTG kábel.

47 fotografií v galérii O nabíjanie a prenos dát sa stará Micro USB. Modernejší USB-C sa teda nekoná

Tak trochu ale sklamala doba nabíjania integrovaného akumulátora v Asus ZenFone 3 Max. S pribalenou nabíjačkou (5V a 2A) sme sa na 50 % kapacity dostali až po 1 hodine a 22 minútach čakania – čo je čas, ktorý mnohým zariadeniam postačí na plné nabitie. Je ale pravda, že ZenFone 3 Max má väčšiu batériu než je dnes medzi smartfónmi bežné.

Hodnotenie: Viac optimalizácie a bude dobre

Asus ZenFone 3 Max vyzerá na papieri veľmi atraktívne. No keď človek skúma, čo konkrétne v útrobách tiká, rýchlo vytriezvie. Hardvér je totiž v dnešnej dobe skôr low-endový.

To by ale až tak neprekážalo, s poctivou optimalizáciou môže aj takýto telefón bežať ako po masle. Žiaľ, Asus v tomto smere neodviedol dobrú prácu. Namiesto toho, aby systém čo najviac odľahčil, urobil presný opak. Výsledkom sú nepríjemné, všadeprítomné spomalenia.

Výrobca mohol zamakať aj pri optimalizácii pomeru celkových rozmerov zariadenia a viditeľnej plochy displeja. Nenadchnú ani nie práve ideálne pozorovacie uhly displeja, hoci v tejto triede sa to ešte dá odpustiť.

Naopak, ZenFone 3 Max poteší kvalitnou kovovou konštrukciou i nadštandardnou batériou, ktorá sa navyše negatívne nepodpísala na jeho hmotnosti. Výhodou je tiež funkcia Dual SIM, škoda len, že slot pre druhú simku je zdieľaný s pamäťovkou.

47 fotografií v galérii Výrobca sa za svoje meno nehanbí. Pod displejom by sme ale radšej videli systémové tlačidlá

Pri cene 190 eur mohol ZenFone 3 Max ašpirovať na post šampióna v nižšej strednej triede. Jeho ambície sa ale nenapĺňajú. Tesne nad dvomi stovkami pritom už kúpite produkty, ktoré sú parametrovo niekde úplne inde, hoc s o niečo menším akumulátorom. Spomeňme napríklad Honor 7 Lite či vynikajúci 5,5-palcový Lenovo Vibe P1. Ten je ale citeľne väčší a ťažší.

Pre ZenFone 3 Max tu ale ešte nádej je. Dúfame, že výrobca vydá softvérovú aktualizáciu, ktorá telefón zbaví všetkých zbytočností. Myslíme, že drvivá väčšina používateľov by to vítalo s otvorenou náručou. Vrátane nás. Druhou možnosťou je siahnuť po alternatívnej ROM od komunity, čo si už ale vyžaduje väčší zásah do softvéru a môže priniesť stratu záruky zariadenia.

V skratke Zákazníci neprestajne volajú po mobiloch s dlhšou výdržou na batériu. Ako nás ale ZenFone 3 Max presvedčil, nadštandardná batéria ešte trhové výslnie nezabezpečuje.



Asus ZenFone 3 Max mohol byť kráľom v pomere ceny a výbavy. Softvérové nedostatky mu ale podrážajú nohy. Dôležité prednosti Kvalitná kovová konštrukcia

Nadpriemerná výdrž na batériu

Schopnosť dobíjať iné zariadenia

Vzhľadom na kapacitu batérie nízka hmotnosť

Podpora Dual SIM

Notifikačná LED aj senzor okolitého svetla

Snímač odtlačkov prstov Hlavné nedostatky Spomalenia systému

Veľa zbytočných aplikácií

Horšie pozorovacie uhly displeja

Len virtuálne systémové tlačidlá

Spoločný slot na druhú SIM a MicroSD