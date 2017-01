Apple uvoľnil testovaciu verziu iOS 10.3, toto prináša

Apple vám pomôže nájsť zapatrošené slúchadlá AirPods, no v novom operačnom systéme pribudne viacero podstatných noviniek.

Firma s nahryznutým jabĺčkom v logu dnes uvoľnila novú veľkú verziu operačného systému iOS. Ide o verziu s označením 10.3 beta a určená je zatiaľ len pre testerov. Novinka prichádza iba deň po uvoľnení ostrej verzie 10.2.1. Na tému upozornil portál 9to5Mac.

Pomôže aj zvukom

V najnovšej verzii pribudne napríklad funkcia Find My AirPods, s ktorou bude jednoduchšie lokalizovať zatúlané bezdrôtové slúchadlá AirPods. Funkcia je integrovaná priamo do aplikácie Find my iPhone. Keďže slúchadlá spoliehajú na Bluetooth pripojenie, s novou funkciou ich bude možné nájsť iba ak sú v dosahu tejto technológie, čo je typicky maximálne desať metrov.

Užitočným pomocníkom pri hľadaní je aj možnosť zahrania zvukov zo slúchadiel, čo taktiež umožní aplikácia. Ak slúchadlá nevidíte, lokalizujete ich vďaka sluchu. Navyše, aplikácia dovolí stlmenie jedného slúchadla, čo sa hodí v prípade, že ste stratili len jedno slúchadlo.

Množstvo noviniek

Okrem Find my AirPods pribudol v prvej bete iOS 10.3 aj nový súborový systém Apple File System. Siri získava aktuálne skóre zo zápasov kriketu z Indian Premier League a z International Cricket Council. Prehliadač Safari dostal podporu pre funkciu Obmedzenie pohybu.

V nastavaniach pribudla nová časť pre jednoduchší prístup k bezpečnostným nastaveniam. V tejto sekcii sa dajú aj deaktivovať upozornenia na novinky od Apple. V aplikácii Apple News je možné vypnúť zobrazovanie tlačidla pre prepnutie na ďalší článok a spoločnosť vylepšila aj čínsku klávesnicu.

Nastavenia poskytnú aj možnosť obmedzenia poskytovateľov televízneho vysielania, aj keď táto ponuka zrejme u nás nebude dostupná. Aplikácia Podcasty dostala nový widget podobný aplikácii Hudba.

Vývojári po novom môžu odpisovať na používateľské recenzie v App Store, a v iTunes a App Store je nová položka Hodnotenia a recenzie, cez ktorú vás vývojári môžu požiadať o reakciu na produkt. V nastaveniach aplikácie je taktiež možné recenzovať nákupy prostredníctvom danej aplikácie.

Aplikácia CarPlay dostala nové skratky na jednoduché prepínanie medzi trojicou naposledy spustených aplikácií bez toho, aby bolo nutné vracať sa na domovskú obrazovku. Aplikácia tiež zobrazí nabíjacie stanice pre elektromobily, ale zatiaľ len v USA.

Informácie o počasí dostali v aplikácii Mapy podporu pre dotykové ovládanie cez 3D Touch. Stačí stlačiť ikonu aktuálnej tepoty a zobrazí sa widget s predpoveďou.

Kedy bude iOS 10.3 dostupný pre všetkých používateľov je zatiaľ nejasné. Hovorí sa tiež o tom, že iOS 10.3 je poslednou veľkou aktualizáciou iOS 10 pred tým, Apple začne pracovať na iOS 11.