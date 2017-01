WhatsApp čoskoro umožní sledovanie polohy členov skupiny

Funkcia bude natívne vypnutá kvôli ochrane súkromia. Okrem sledovania pribudne možno aj upravovanie a mazanie odoslaných správ.

Do komunikačnej služby WhatsApp zrejme mieri živé sledovanie polohy účastníkov. Naznačujú to beta verzie aplikácie pre iOS (verzia 2.17.3.28) a Android (verzia 2.16.399), v ktorých sa funkcia objavila. Zatiaľ to vyzerá tak, že aktuálna poloha používateľa sa bude zobrazovať ostatným v skupinovom chate.

Uvedená novinka sa samozrejme nemusí páčiť každému v záujme stráženia si vlastného súkromia. Funkcia preto bude natívne deaktivovaná. Na jej aktivovanie ju bude musieť používateľ manuálne povoliť v nastaveniach aplikácie.

Informovanie o polohe bude možné zapnúť aj na vopred definovaný časový interval jednej, dvoch alebo piatich minút. Real-time sledovanie polohy však zrejme nebude jedinou užitočnou funkciou, ktorá sa do WhatsApp chystá.

To som nechcel odoslať...

V bete pre Android je totiž možné editovať už odoslané správy prípadne ich celkom vymazať -podobne, ako je tomu u Skype. V prípade WhatsApp by však malo byť možné editovať a mazať len také správy, ktoré ešte neboli prečítané príjemcom.

Napriek tomu, že funkcie sú prítomné v beta verziách aplikácie, nie je jasné kedy a či vôbec budú uvedené celosvetovo do ostrej verzie. Vývojári o uvedení zatiaľ nič neprezradili.