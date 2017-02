Samsung chystá nový 5,7-palcový smartfón, naznačili porovnávacie testy

Novinka predbežne vystupuje len pod modelovým označením SM-G615F.

Samsung zrejme chystá skoré uvedenie nového telefónu s väčším 5,7-palcovým displejom.

Naznačujú to databázy porovnávacích testov GFXBench aj Geekbench, kde sa spomínané zariadenie objavilo. Zatiaľ je známe pod modelovým označením „SM-G615F“. Nie je vylúčené, že pôjde o novinku spadajúcu do línie Galaxy On, písal web GSMarena.com.

2 fotografie v galérii zdroj: GFXBench

Testy ďalej naznačujú, že smartfón ponúkne rozlíšenie Full HD na displeji, osemjadrový čipset MediaTek MT6757, 3 GB operačnej pamäte RAM či 32 GB vnútorného flash priestoru. Nasadenie čipov od MediaTek pritom na zariadeniach Samsungu nie je obvyklé.

2 fotografie v galérii zdroj: Geekbench

Uvádzaný je aj 13-megapixelový fotoaparát/kamera na prednej i zadnej strane telefónu či operačný systém Android 7.0 Nougat v základnej výbave.