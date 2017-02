4ka: Ceny na úroveň Jura neznížime. Tu je dôvod

ODPORÚČAME 4. operátor nechystá pridanie MMS. Ďalšie formy dobíjania kreditu zvažuje.

4ka je na trhu necelý rok a pol. Hovorí napríklad o tom, že o jej službách sa v diskusiách negatívne vyjadrujú trollovia a realita má byť iná.

Rokuje o ďalších formách dobitia kreditu

Dobíjanie kreditu pre zákazníkov 4ky je stále obmedzené na dobíjacie kupóny, internet či dobíjanie na pošte. Operátor hovorí, že sa snaží, aby pribudli aj ďalšie formy.

„Zvažujeme a rokujeme s potencionálnymi partnermi aj o iných formách dobíjania. Dnes však považujeme za najefektívnejší a najpohodlnejší spôsob dobíjania ten prostredníctvom nášho webu, vďaka ktorému odpadá turistika k bankomatom,“ povedal hovorca 4ky Tomáš Stupavský.

Konkurencia ponúka napríklad dobíjanie vo vybraných obchodoch, cez bankomaty či ďalšie formy.

MMS nechystá, sú vraj zastarané

Nováčik od začiatku neposkytuje multimediálne správy (MMS), pravdepodobne sa to už ani nezmení.

„Neplánujeme zaviesť ani MMS a ani neplánujeme vymeniť vo firme autá za kone. Má to jediný dôvod, v 4ke sa pozeráme do budúcnosti a nehľadíme nostalgicky za zastaranými technológiami,“ tvrdí Stupavský.

Zároveň dodal, že 4ka nemá v pláne predstaviť programy, kde by sa po vyčerpaní predplatených dát spomalila rýchlosť a ďalej sa dáta neobmedzovali. „My nie sme sadisti, my našich zákazníkov netrestáme za to, že využívajú svoje základné ľudské právo mať prístup na internet,“ tvrdí Stupavský.

Po prečerpaní dát stojí každý megabajt štyri centy. Dá sa ale nastaviť automatická obnova balíčka s 1 GB dát, ktorý vo vlastnej sieti vyjde na 1 euro. Balíky nazývané „To“ sa obnovujú automaticky, teda po prekročení objemu sa kredit strhne znovu. Funkcia sa dá vypnúť.

Ceny ako u Jura nebudú

Základná cenovka pri predplatenom programe Moja 4ka je na úrovni 4 eurocentov za minútu a SMS. Značkový operátor Telekomu, Juro, má pri pravidelnom dobíjaní polovičné ceny. Zatiaľ platia do konca júna tohto roka.

„Naša ponuka platí neobmedzene. Nehráme a nikdy sa nebudeme hrať s našimi zákazníkmi hru na to, dokedy a s akými háčikmi platí naša ponuka. My sme si nezvolili ani imidž, ani praktiky zbojníka,“ myslí si 4ka.

Zároveň dodal, že jednotná tarifa na úrovni 4 centy je a stále bude zaujímavá pre zákazníkov.

Juro: Máte nejaké komplikované podmienky 4 fotografie v galérii ilustračná snímka Slovak Telekom v reakcii pre náš portál uviedol, že 4ka sa má pozrieť na svoju ponuku a potom kritizovať Jura. „Len tuto v novembri som zišiel s chlapcami do mesta a svietilo tam pri poštovom úrade niečo ako zober si toto tú akciu a pri prvej aktivácii či čoho, sa dá niečo získať, ale iba do konca štvrtého mesiaca dákeho roka či koľkého? Už si to ani nepamätám, toľko podmienok tam zrazu bolo...,“ povedal v odľahčenom štýle zástupca Jura. Môže ísť o reakciu na fakt, že kým minulý rok svoju konkurenciu 4ka vyzvala na zníženie cien, prehľadnú ponuku a ceny bez obmedzení, v aktuálnej akcii láka klientov na polovičné ceny paušálov. Najskôr bola iba pre nových klientov pri prenose čísla, po 20. decembri operátor ohlásil rozšírenie pre všetkých. Akcia platí do konca apríla.

Aplikácia so zákazníckou zónou

4ka má pre klientov zákaznícku zónu, ktorá zatiaľ funguje iba na webe. Špeciálne aplikácie pre najrozšírenejšie mobilné systémy zatiaľ nemá.

„O spustení mobilnej aplikácie budeme verejnosť včas informovať,“ dodal zástupca operátora. Zatiaľ ale nehovorí, kedy aplikácia príde a pre aké systémy bude dostupná.