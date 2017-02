Unikli ceny aj ďalšie detaily o smartfónoch Huawei P10 a P10 Plus

Výrobca by mal uviesť celkovo až päť odlišných variantov. Model P10 Plus možno bude mať zakrivený displej.

Stránka PhoneArena priniesla ďalšie informácie, ktoré sa týkajú pripravovaných smartfónov P10 aj P10 Plus od čínskej firmy Huawei.

Nové informácie nadväzujú na predchádzajúce detailné úniky špecifikácií, o ktorých sme písali v samostatnom článku.

Chystaný Huawei P10 Plus: Zakrivený displej či snímač dúhovky Novinka bude možno predstavená na MWC 2017. Spoločne s P10 či P10 Lite.

Základný model P10 má byť napokon dostupný až v troch variantoch, ktoré sa budú líšiť pamäťovou výbavou. Na výber bude model so 4 GB RAM a 32 GB vstavaným úložiskom, variant so 4 GB RAM, ale s dvojnásobným priestorom pre súbory a nakoniec model so 6 GB operačnej pamäte a so 128 GB vstavaného úložiska.

1 fotografia v galérii zdroj: PhoneArena

Najmenej vybavený P10 by mal stať 3 488 čínskych juanov (473 eur), variant so 4 GB RAM a 64 GB úložiskom má cenu 4 088 čínskych juanov (554 eur) a najvybavenejší P10 sa začne predávať za 4 688 čínskych juanov (635 eur).

Model Huawei P10 Plus by mal byť dostupný v dvoch verziách. Prvá poskytne 4 GB RAM a 64 GB internej pamäte, druhá bude mať až 6 GB RAM a 128 GB vstavaného úložiska. Prvý menovaný variant má cenu stanovenú na 4 988 čínskych juanov (676 eur), druhý na 5 688 čínskych juanov (771 eur). Správy o 8 GB RAM sa tak zrejme nepotvrdzujú.

Hlavným rozdielom medzi P10 a P10 Plus by mohlo byť použitie zakriveného displeja pri „Plus“ verzii. Uhlopriečka však možno bude u oboch modelov rovnaká alebo veľmi podobná: okolo 5,5 palca.

Čipsetom by mal byť Kirin 965 vlastnej výroby. Vzadu by sa mal nachádzať duálny fotoaparát s optikou od Leica. Predná kamera má byť 8-megapixelová.

Smartfóny by mali byť predstavené už na konci mesiaca počas MWC 2017.