Ceny pre 4ku určí štát znovu. Vieme termín

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb by mal do konca tohto mesiaca rozhodnúť o regulovaných maximálnych cenách pre 4ku. Potvrdil nám to samotný úrad.

Ide o ceny, ktoré by mal platiť 4. operátor – teda firma Swan Mobile – za prístup do siete svojej konkurencie. Už raz pritom úrad o presných cenových podmienkach rozhodol, voči tomu sa ale odvolali všetci mobilní operátori na trhu.

Ešte v októbri minulého roka regulátor oznámil, že prístup do siete musia 4ke poskytnúť všetci konkurenční poskytovatelia – Orange, Telekom aj O2. K tomu sa zaviazali pri tendri, kde si všetci štyria operátori vysúťažili vhodné frekvencie pre 4G.

Súčasťou rozhodnutia bolo aj to, že služby musia byť zákazníkom Swan Mobile poskytované za rovnakých podmienok ako pre operátora, ktorý národný roaming poskytuje. Teda napríklad za tých istých technických parametrov, bez toho, aby boli zákazníci majiteľa siete nejako zvýhodnení.

O aké ceny išlo? Maximálne ceny pre nováčika (bez DPH), ako ich reguláciou určil štát, prinášame nižšie. Po odvolaní sa operátorov ale neplatia: Minúta mestského hovoru: 0,0199 eura bez DPH

Minúta medzimestského hovoru: 0,0189 eura

Minúta hovoru, ktorý začne v jednej a skončí v druhej sieti: 0,0189 eura

1 MB dát (aj MMS) v národnom roamingu: 0,0151 eura

(aj MMS) v národnom roamingu: 1 SMS: 0,0118 eura



O2 hovorilo o zlom výpočte

Ostro sa voči rozhodnutiu štátu postavilo O2, ktoré ešte v októbri uviedlo, že sú diskriminačné. „Zastávame názor, že ceny sú vypočítané nesprávne a jednoznačne diskriminačne,“ povedal pre Živé.sk a Mobilmaniu generálny riaditeľ O2 Slovakia Peter Gažík.

Spoločnosť informovala, že využije všetky právne možnosti na svoju ochranu. Tvrdila, že podľa Európskej komisie majú byť regulované ceny čo najbližšie k bežným na trhu.

Ceny štat vypočítal na základe tých, ktoré platí O2 Telekomu. Mobilný operátor O2 ale tvrdí, že nie je spravodlivé, aby Swan Mobile mal mať rovnaké ceny ako on.

„Swan pri svojej ,veľkosti’ nemôže dosahovať nami vynegociované zľavy, preto by logicky mal mať stanovenú inú, vyššiu jednotkovú cenu,“ povedal Gažík.

Nakoniec sa odvolali všetci

Ešte v decembri sme prišli s informáciou, že voči rozhodnutiu regulátora sa odvolali všetci poskytovatelia na trhu – a teda že neplatí.

Ostatní operátori, s výnimkou O2, ale nespresnili, čo im na regulovaných cenách prekáža, prípadne či ich vnímajú ako veľmi nízke.

Čo keď regulátor rozhodne?

Aj keď na konci februára regulačný úrad opäť rozhodne v sporoch o cenách, stále to nemusí znamenať koniec a finálne rozhodnutie pre 4ku – Swan Mobile.

„Dňom doručenia rozhodnutí sa tieto rozhodnutia stanú právoplatnými. Účastníci konania budú mať možnosť do dvoch mesiacov podať žalobu na Krajskom súde,“ dodal hovorca regulačného úradu Roman Vavro.

Otázky a odpovede k téme: Prečo by mali konkurenti poskytnúť najmladšiemu operátorovi svoju sieť? Pri poslednej aukcii o frekvencie sa operátori zaviazali, že ak by si frekvencie vysúťažil aj nový operátor, poskytnú mu svoju sieť pre zákazníkov. Doteraz mu prístup do siete dáva Telekom, na cenách sa ale nedohodli. Prečo 4. operátor potrebuje národný roaming? Kým nový poskytovateľ nemá svoju sieť pre celé územie, môže využívať aj sieť konkurencie. Rovnaké to bolo aj po príchode O2, ktorý ešte stále využíva sieť Slovak Telekomu. O2 už ale oznámilo, že o približne dva roky chce národný roaming vypnúť. V tom čase už bude na trhu viac ako 11 rokov. Čo hovorí konkurencia? Orange a O2 už skôr tvrdili, že sú pripravení poskytnúť nováčikovi národný roaming, teda prístup do siete pre jeho zákazníkov. Telekom mu už prístup do siete poskytuje. Vyjadrenia sa líšia najmä v otázke rokovaní o službe. O2 aktuálne pre Živé.sk a MobilManiu uviedlo, že už približne rok so Swan Mobile nerokuje. Záujem o rokovanie vraj nemá práve 4. operátor, tvrdí O2. Telekom už v minulosti dokonca uviedol, že Swan Mobile vraj nemal vôbec predstavu ako národný roaming funguje. „Telekom mu najprv poskytol významnú časť svojho know-how, aby sa rokovania vôbec mohli začať,“ povedal k téme. Zároveň dodal, že rokovania komplikovali opakované meškania zo strany 4ky. Orange v novembri povedal, že nováčik nevie, čo chce. Na sprístupnenie svojej siete je vraj ale operátor pripravený.