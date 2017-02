Používatelia alternatívnych ROM si nainštalujú Google Asistenta jednoduchšie

Aplikácia umožňuje používateľom výber medzi Google Asistentom a súčasným Google Now.

Google predstavil svojho virtuálneho pomocníka Google Assistant ešte v priebehu minulého roka, no jeho využitie zostáva oficiálne obmedzené len na niekoľko vybraných zariadení.

Našťastie existujú alternatívne spôsoby, ktoré umožňujú túto funkciu spojazdniť na viacerých smartfónoch, a ako informuje web XDA Developers, vývojári stojaci za balíčkom aplikácií Open GApps teraz pridávajú ďalšiu možnosť.

Používatelia tohto balíčka aplikácií Googlu, určeného pre alternatívne ROM, si môžu počas jeho inštalácie zvoliť, či chcú pridať do svojho zariadenia aj funkciu Google Asistenta. Aplikácia následne upraví súbor build.prop a sprístupní virtuálneho pomocníka.

Možnosť voľby je ponechaná pre používateľov, ktorí by chceli zostať pri využívaní pôvodných funkcií Google Now. Verzia Open GApps s možnosťou inštalácie virtuálneho asistenta je dostupná od 3. februára.

Asistent oficiálne a neoficiálne

Medzi oficiálne podporované produkty s možnosťou využitia Google Asistenta patria smartfóny Google Pixel, domáci asistent Google Home či zariadenie Nvidia Shield TV. V obmedzenej miere ho môžu vyskúšať aj používatelia messengera Google Allo a špekuluje sa aj o podpore pre Nexusy.

Neoficiálna cesta zahŕňa možnosť manuálnej úpravy súboru build.prop na smartfónoch so systémom Android vo verzii Nougat, a to podľa tohto návodu. Používatelia zariadení z línie Nexus môžu na zmenu súboru využiť aj aplikáciu Get Assistant.