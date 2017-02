Samsung možno na MWC 2017 ukáže rolovateľné telefóny

Malo by ísť o rodinu produktov známu ako Galaxy X.

Hoci Samsung na MWC 2017 v Barcelone nepredstaví svoju novú vlajkovú loď Galaxy S8, jeho prezentácia na mobilnom kongrese môže napokon vzbudiť ešte viac pozornosti, ako sa pôvodne očakávalo.

Podľa dostupných správ totiž nie je vylúčené, že juhokórejský výrobca predvedie (alebo priamo predstaví) svoje rolovateľné, resp. plne flexibilné telefóny.

O ich existencii sa hovorí už dlhšiu dobu, pričom sa špekuluje o tom, akú flexibilnú konštrukciu vlastne Samsung využije. Možno ukáže dokonca niekoľko prevedení.

Ak sa predstavenie takýchto telefónov stane realitou, mali by spadať do línie Galaxy X. Zrejme ponesú označenia Galaxy X1 a Galaxy X1 Plus, písal web Fonearena.com.

Predbežne sa spomínalo, že Samsung by mal využiť nadchádzajúce podujatie MWC 2017 k predstaveniu novej rodiny tabletov Galaxy S3. Majú osloviť náročnejších záujemcov.

Rovnako vraj môžeme očakávať aspoň krátku upútavku na nový Galaxy S8. Jeho predstavenie sa má stať realitou v nasledujúcich mesiacoch. Zrejme koncom marca.