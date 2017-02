Unikli nové snímky Samsung S8 a S8 Plus. Prezrádzajú absenciu hardvérového tlačidla

VIDEO Displej má tvoriť až 90 percent prednej strany nových prémiových telefónov.

Po tom, ako Samsung odložil oficiálne predstavenie svojej tohtoročnej vlajkovej lode Samsung Galaxy S8, sa informácie o pripravovanej novinke množia. Najnovšie unikli 3D rendery modelov Galaxy S8 aj Galaxy S8 Plus. Informáciu priniesol v My Smart Price v spolupráci s blogerom @OnLeaks.

Na snímkach môžeme vidieť dvojicu smartfónov. Menší Galaxy S8 by mal disponovať uhlopriečkou 5,7 alebo 5,8-palca. Galaxy S8 Plus by potom mal dostať do vienka displej s veľkosťou 6,1 či 6,2-palca. Obe zariadenia zrejme budú vybavené obojstranne zakriveným AMOLED displejom.

3 fotografie v galérii Nové snímky prezrádzajú možný dizajn Samsungu Galaxy S8 a S8 Plus (zdroj: @OnLeaks)

Najnovšie obrázky tiež potvrdzujú absenciu hardvérového tlačidla na prednej strane telefónu, pričom displej má tvoriť až 90 percent jej plochy. Jedno z tlačidiel na bočnej strane smartfónov, ktoré vyzerá ako klasický zámok obrazovky, by údajne mohlo slúžiť na aktiváciu virtuálneho asistenta Bixby. Ten by mal byť náhradou za súčasný systém S Voice.

Snímač odtlačkov prstov na zadnej strane

Fanúšikovia sa pri ohlásenej novinke zrejme nedočkajú (ultrazvukového) snímača odtlačkov prstov zabudovaného do displeja. Ako vidieť na obrázku, snímač sa nachádza na zadnej strane telefónov, vedľa fotoaparátu.

Ďalšie pravdepodobné špecifikácie Samsungu Galaxy S8 a S8 Plus sme vám priniesli nedávno. Zariadenia by mali byť poháňané procesormi Exynos 8895 z dielne juhokórejského výrobcu, respektíve čipsetom Qualcomm Snapdragon 835. Telefóny pritom zrejme dostupné vo viacerých hardvérových variantoch. Spomínajú sa 4 GB i 6 GB operačnej pamäte RAM či 64 GB flash priestoru.

Chýbať by nemala ani dvojica fotoaparátov. Hlavný bude 12-megapixelový s autofocusom, Auto HDR aj podporou nahrávania videí v 4K rozlíšení. Doplnený by mal byť 8-magapixelovým snímačom na prednej strane telefónu.

3 fotografie v galérii zdroj: @OnLeaks

Galaxy S8 by mal byť napájaný akumulátorom s kapacitou 3 250 mAh, pričom väčší Galaxy S8 Plus bude mať údajne k dispozícii batériu s kapacitou 3 750 mAh. Spomínajú sa však aj hodnoty 3000 a 3 500 mAh. Oba modely by mali podporovať funkciu rýchleho nabíjania Adaptive Fast Charging, ako aj rýchle bezdrôtové nabíjanie.

Dátum oficiálneho predstavenia dvojice vlajkových modelov Samsungu zatiaľ nie je známy. No malo by k nemu dôjsť v priebehu marca alebo apríla.