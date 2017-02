LG G6 dostane iný čipset Snapdragon, potvrdil ďalší zdroj

Spoločnosť má však na použitie staršieho čipu dobrý, strategický dôvod. V prípade nového SoC by telefón dorazil možno o dva mesiace neskôr.

O očakávanom smartfóne už vieme viacero technických informácií a máme aj predstavu o tom, ako bude vyzerať. V súvislosti s hardvérom sa možno trochu prekvapivo hovorilo o staršom čipsete Snapdragon 821 a nie o najnovšom Snapdragon 835.

Uvedenú informáciu potvrdzuje ďalší zdroj. Prezradil to portál SemiAccurate, ktorému sa ešte na veľtrhu CES 2017 na začiatku januára podarilo odfotiť tajnú prezentáciu. Na nej jasne vidieť označenie MSM8996AC, čo je modelové označenie pre Snapdragon 821.

LG G6 nebude poháňať najmodernejší čipset Qualcommu

Strategický ťah

LG má na použitie staršieho procesora veľmi dobrý dôvod. Ako sa už viackrát naznačovalo predtým, prakticky celú prvú dodávku čipsetu Snapdragon 835 si pre seba „zarezervoval“ Samsung. Čipset použije v chystanej vlajkovej lodi Galaxy S8.

Každý iný výrobca, ktorý chce vo svojom telefóne využiť taktiež Snapdragon 835, by tak musel čakať na naskladnenie ďalších čipov. To by mohlo mať za následok, že LG by uviedlo svoj G6 až niekedy na konci mája alebo začiatkom júna a dovtedy by Samsung zabral časť trhu. Zrejme nie každý by bol ochotný čakať na uvedenie LG G6 a siahol by po inej alternatíve.

Obavy o výkon? Zbytočné

Snapdragon 821 pritom stále spĺňa požiadavky na vysoký výkon, hoci ide o starší čipset z leta minulého roka. Jeho štyri jadrá s maximálnym taktom 2,4 GHz aj dnes postačia na všetky náročné úlohy a grafická časť Adreno 530 rozhýbe i moderné hry. Čipset je vyrábaný 14-nanometrovým procesom.

Snapdragon 835 je síce osemjadrový čip, no je rozdelený na dve štvorice jadier. Vylepšené bolo grafické jadro Adreno 540 a aj modem, ktorý už podporuje prenosy rýchlosťou 1 Gbit/s. Tento procesor je vyrábaný už najmodernejšou 10-nanometrovou výrobou.

Napriek staršiemu procesoru bude LG G6 zaujímavým telefónom

Okrem použitého čipsetu fotka tiež prezrádza, že telefón odolá vode a prachu hoci presný stupeň certifikácie IP nie je známy. Vzadu by sa mal nachádzať snímač odtlačkov prstov, čo však už prezrádzali aj skôr uniknuté fotky.

Kvalitnejšie by malo byť aj audio vďaka „quad DAC“. Taktiež máme potvrdené, že displej bude mať 5,7 palca.

Oficiálneho odhalenia LG G6 sa dočkáme už na konci mesiaca na MWC 2017.