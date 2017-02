Chystaný Samsung Galaxy Tab S3: Unikli ďalšie informácie

Nový tablet sa zrejme bude ponúkať len v jednej veľkosti. Podporované bude dotykové pero.

Hoci Samsung nevyužije nadchádzajúci mobilný kongres MWC 2017 k predstaveniu novej vlajkovej lode Galaxy S8, uviesť by mal iné (zaujímavé) novinky. Jednou z nich má byť nová generácia tabletu pre náročnejších záujemcov – Galaxy Tab S3.

Nový Galaxy Tab S3 má priamo nadviazať na predchádzajúci Galaxy Tab S2. Teraz sa na webe objavili ďalšie informácie.

Samsung možno na MWC 2017 ukáže rolovateľné telefóny Malo by ísť o rodinu produktov známu ako Galaxy X.

Tie okrem iného uvádzajú, že nový high-endový tablet ponúkne v základnej výbave operačný systém Android 7 Nougat. Zároveň nové uniknuté obrázky naznačujú prítomnosť dotykového pera S Pen. Nie je jasné, či bude ponúkaný pre všetky verzie tabletu. Samsung napríklad môže uviesť verziu „Galaxy Tab S3 with S Pen“. Prípadne môže ísť len o samostatne kupované príslušenstvo.

2 fotografie v galérii zdroj: Winfuture.de

Z pohľadu vnútornej výbave môžeme očakávať využitie staršieho (no stále veľmi výkonného) čipsetu Qualcomm Snapdragon 820. Bude párovaný so 4 GB operačnej pamäte RAM a do 128 GB vnútorného flash priestoru. Chýbať nemá ani 12-megapixelový fotoaparát, 5-megapixelová kamera a Wi-Fi alebo kombinovaná Wi-Fi + LTE konektivita. Na tému upozorňuje web Phonearena.com.

2 fotografie v galérii zdroj: Winfuture.de

Podľa najnovších informácií Galaxy Tab S3 napokon nebude ponúkaný v rôznych verziách z pohľadu veľkosti displeja. K dispozícii má byť len 9,7-palcový model. Displej bude zobrazovať v rozlíšení 2 048 × 1 536 pixelov. Predtým sa mimochodom spomínala 9,6-palcová uhlopriečka.