Štúdia: Selfie robíme radi, no nebaví nás pozerať na fotky ostatných

Sociálne médiá by mali dať väčší priestor bežným fotografiám.

Jedni ich nenávidia, iní milujú. Každý sa však so selfie fotografiami už stretol. Práve fotografovaniu seba samého bola venovaná štúdia vedeckých pracovníčok Sarah Diefenbackovej a Lary Christoforakosovej z Univerzity Ludwiga-Maximilána v Mníchove. Prieskum ukázal, že tolerantnejší sme k vlastným snímkam. Téme sa venoval The Next Web.

Psychologická štúdia s názvom „Paradox selfie fotografií: Nikto ich nemá rád, napriek tomu ich všetci robia“ vznikla na základe odpovedí 238 respondentov z Rakúska, Nemecka a Švajčiarska. Až 77 % z nich sa vyjadrilo, že zhotovuje aspoň jednu fotografiu seba samého mesačne.

1 fotografia v galérii Cudzie selfie fotky nám vtipné nepripadajú. Vlastné však áno. (Zdroj: Shutterstock)

Takmer polovica z účastníkov prieskumu, konkrétne 49 %, pritom priznala, že dostáva selfie fotky aspoň raz týždenne od iných ľudí.

Zaujímavý je tiež fakt, že zatiaľ čo svoje vlastné selfie považovali opýtaní za vtipné, ironické alebo autentické, pre rovnaké fotografické počiny iných už také veľké pochopenie nemali. Iba 13 % respondentov si povšimlo vtipnú pointu alebo iróniu na cudzích fotografiách podobného charakteru.

Pokračovanie článku pod reklamou videoreklama

Robíte si často selfie? Môžete mať nedostatok sebaúcty

Výsledky štúdie, ktorú publikoval Frontiers in Psychology, tiež prezradili, že väčšina opýtaných, celkovo 90 %, považuje selfie fotografie iných používateľov iba za prostriedok na prezentáciu vlastnej osoby. Často pritom ide o vytvorenie nepravdivého obrazu o sebe. Zároveň sa až 82 % účastníkov prieskumu zhodlo, že by v sociálnych médiách privítali väčšie množstvo bežných snímok.

Ľudia na pláži uprednostnili selfie pred záchranou uviaznutého delfína. Zomrel Podobný prípad sa už stal, a to takmer pred rokom a v rovnakej krajine.

Autori selfie fotografií môžu podľa vedeckej práce trpieť problémami s nedostatkom sebaúcty či mať nepravdivý obraz o svete. Medzi pozitívne následky zhotovovania fotiek vlastnej osoby môžeme naopak zaradiť podporu slobody.

Autorky štúdie však na záver upozorňujú, že danej problematike je potrebné naďalej venovať pozornosť, keďže iné kultúry môžu mať vľúdnejší postoj k selfie fotografiám.