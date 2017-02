Očakávaný Samsung Galaxy Xcover 4: Android Nougat či 2 GB RAM

Po dvoch rokoch by sa mala nového prírastku dočkať aj rodina odolných telefónov. Priepastný rozdiel ale zrejme neuvidíme.

Spoločnosť Samsung ponúka okrem „nadupaných“ vlajkových lodí aj menej známe smartfóny Galaxy Xcover, ktoré sú určené predovšetkým ľuďom s aktívnym životným štýlom.

Novinku v tejto rodine zvykneme očakávať každé dva roky. A keďže Samsung Galaxy Xcover 3 bol uvedený v roku 2015, nastal čas hovoriť o novom smartfóne.

Kolotoč neoficiálnych správ už začal portál Gear, ktorý upozornil na údaje z porovnávacieho testu Geekbench hovoriace o smartfóne s kódovým označením SM-G390F. Na základe kódu predchádzajúceho modelu (SM-G388F) tak možno uhádnuť, že otestovaná novinka je práve očakávaným Galaxy Xcover 4.

1 fotografia v galérii Novinka výkonnostné rekordy trhať nebude. To ale ani nie je jej cieľom (zdroj: Geekbench)

Ak sú informácie v benchmarku pravdivé, smartfón Galaxy Xcover 4 by mal byť vybavený čipsetom Exynos 7570 so štyrmi procesorovými jadrami taktovanými na 1,43 GHz a 2 GB operačnej pamäte. Nainštalovaným operačným systémom by mal byť Android vo verzii 7.0 Nougat, už tradične doplnený o nadstavbu TouchWiz. Nadšenci sa ale takmer s istotou môžu tešiť aj na zvýšenú odolnosť zariadenia voči vode, prachu či pádom.

Ďalšie informácie, vrátane dátumu predstavenia, zatiaľ známe nie sú. Špekuluje sa však, že kórejská spoločnosť využije na uvedenie nového modelu blížiaci sa kongres MWC 2017 v Barcelone.