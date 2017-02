Huawei P10 a P10 Plus: Unikli nové fotky, aj P10 v zelenej farbe

Chystané novinky P10 a P10 Plus uvidíme v Barcelone na MWC 2017.

Čínska spoločnosť Huawei už oficiálne naznačila, že jej nový smartfón P10 sa bude ponúkať vo viacerých farebných prevedeniach. Pôjde o modrú, zelenú aj zlatú farbu. Evan Blass teraz publikoval obrázok (zrejme uniknutý oficiálny render), ktorý zachytáva všetky tri spomínané farebné verzie modelu P10.

4 fotografie v galérii zdroj: Evan Blass

Nový obrazový materiál sa zároveň objavil aj v prípade lepšie vybaveného modelu Huawei P10 Plus. Kým P10 zrejme bude disponovať len plochým displejom, P10 Plus by mal mať zakrivený displej.

4 fotografie v galérii zdroj: KKJ.cn

Podľa niektorých zdrojov bude uhlopriečka oboch modelov rovnaká (5,5-palcová), iné médiá spomínajú 5,2 a 5,5-palcové displeje. V útrobách nájdeme osemjadrový čipset Huawei Kirin 960, chýbať nemá duálny fotoaparát.

P10 a P10 Plus budú predstavené na MWC 2017.