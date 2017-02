O2: Máme lepšiu sieť než 4ka. Tu sú naše dôvody

ODPORÚČAME Nie je vraj možné porovnávať dátovú ponuku 4ky a O2, keďže každá sieť má iné pokrytie.

Mobilný operátor O2 začiatkom mesiaca priniesol nové dátové paušály so 4 až 20 gigabajtami. V porovnaní s dátovou ponukou operátora 4ka (Swan Mobile) ale ide o nižšie objemy za vyššie ceny. O2 s tým nesúhlasí a tvrdí, že do úvahy treba brať aj pokrytie.

„Nemáme pocit, že by sme sa nesnažili počúvať našich zákazníkov. Na druhej strane treba objektívne povedať, že nie je možné porovnávať dátovú propozíciu v prípade operátora, ktorého pokrytie je dnes na úrovni deklarovaných 60 percent,“ tvrdí generálny riaditeľ O2 Peter Gažík.

„Nehovorím len o LTE, ale aj o 3G. Máme za to, že ten produkt nie je úplne porovnateľný len na základe ceny alebo objemu dát. Treba brať do úvahy aj tú sieť,“ zdôvodňuje. Sieť O2 je vraj v porovnaní so 4kou „neporovnateľná“, dodáva.

4ka hovorí, že aktuálne má pokrytie svojej siete pre 66 percent ľudí. O2 tvrdí, že má kombinované pokrytie signálom 3G a LTE pre 83 percent populácie. LTE deklaruje pre 70 percent obyvateľov.

Pozrite si videorozhovor so šéfom O2 Petrom Gažíkom, ktorý pripravil Filip Hanker:

Nemôžete porovnávať ich a naše 4G

O2 hovorí, že nielenže má oproti 4ke aj 3G, ale aj kvalita jeho LTE siete má byť lepšia.

„Nie je úplne možné technicky, kvalitatívne porovnávať pokrytie, ktoré je realizované na frekvencii 1 800 MHz a 800 Mhz. Do istého bodu áno, ale keď sa bavíme o celoplošnom pokrytí, tak realizovať celoslovenské pokrytie na 1 800 MHz je prakticky nemožné,“ tvrdí Gažík.

Nie je to pravda, tvrdí 4ka

4ka má to to iný názor a hovorí, že vo viacerých európskych krajinách sú operátori, ktorí úspešne prevádzkujú mobilné siete vo frekvenčných pásmach nad 1 GHz.

„Je dojemné sledovať starostlivosť konkurenta o našu spoločnosť a jej plány. Naša ambícia a záväzok pokryť 80 percent populácie Slovenska do konca roka platí,“ povedal hovorca 4ky Tomáš Stupavský.

4ka zároveň hovorí, keď má O2 o ňu taký strach, môžu jej poradiť, ako za tri mesiace pokryli LTE sieťou 45 percent populácie.

O2 dodalo, že tento rok chce pokryť LTE sieťou pokryť minimálne 80 percent obyvateľov SR. V roku 2018 alebo 2019 má byť pokrytých 96 percent ľudí.

Odkaz pre O2: Je fér 4 GB za 15 eur?

Nováčik komentoval aj nové dátové paušály od O2 s objemom 4 až 16 GB a cenou od 15 do 30 eur.

„Teší nás, že si všimli, že sa píše rok 2017. K novému kalendáru odporúčame prikúpiť si aj novú kalkulačku. Ponúkať za 15 eur len 4 GB dát vám skutočne príde fér?,“ povedal Stupavský.

4ka ponúka za 15 eur 15 GB dát a 300 minút alebo SMS na 30 dní. V O2 je možné získať za túto cenu 4 GB mesačne – s mobilom za 72 eur – alebo 5 GB bez neho. Súčasťou nie sú minúty ani správy.

„A čo sa siete týka, sme presvedčení o tom, že naša 4G sieť je kvalitnejšia a modernejšia ako sieť O2. Zrejme to vedia aj bývalí zákazníci O2, keďže 46,5% zákazníkov, ktorí si k nám preniesli číslo od iného operátora, prišli práve z O2,“ dodal zástupca 4ky.

O2 v reakcii na toto vyjadrenie zdôrazňuje, že kombináciou 3G a 4G dosahuje už teraz pokrytie 83 percent populácie. „Rovnako dobudovávame naše 2G pokrytie a už koncom budúceho roka plánujeme plnohodnotne fungovať bez národného roamingu,“ tvrdí hovorkyňa O2 Tereza Molnár.