Pozor na Facebook, zvuky videí bude prehrávať automaticky

VIDEO Funkciu bude možné vypnúť a pribudne aj možnosť sledovania videí počas rolovania stránkou.

Sociálna sieť prináša svojím používateľom ďalšiu novinku. Ide o natívne prehrávanie videí so zvukom. V praxi to znamená, že ak počas rolovania Novinkami na Facebooku natrafíte na video, začne sa nielen automaticky prehrávať - ako doposiaľ - ale zároveň sa bude prehrávať so zapnutými zvukmi.

Zvuky sa však zapnú len v prípade, ak nie je vaše zariadenie v tichom režime alebo ste nezablokovali funkciu v nastaveniach mobilnej aplikácie. Spoločnosť upravila prehrávanie tak, že ak budete postupne rolovať stránkou ďalej „preč“ od videa, zvuk bude postupne stišovaný.

Prehrávanie zvuku vo videách tiež nebude rušiť prehrávanie hudby zo streamovacích služieb či z lokálnych súborov. Tie budú mať prednosť pred Facebookom. Sieť dúfa, že automatickým aktivovaním zvukov sa jej podarí upútať pozornosť viacerých ľudí a zvýšiť záujem o videá.

Na druhej strane sa však objavujú obavy o prehrávanie počas udalostí, na ktorých je to nevhodné ako napríklad v škole či na (pracovných) stretnutiach. Používatelia si tak budú musieť dávať pozor na to, či majú mobil v tichom režime. Vypnúť automatické prehrávanie zvukov vo videách je však možné aj cez nastavenia aplikácie.

Sledovanie počas rolovania

Novinkou bude aj takzvaný picture-to-picture režim, s ktorým je možné rolovať Novinkami a prezerať si ďalšie príspevky bez toho, aby ste prerušili prehrávanie videa. Video bude totiž možné minimalizovať do rohu a vy si môžete prehliadať ďalšie príspevky na stránke.

Okno s videom bude možné presunúť do ktoréhokoľvek rohu pričom na zariadeniach s Androidom sa bude dať prehrávať video dokonca aj po zatvorení aplikácie Facebook. Novinky by sa mali používateľom začať objavovať už v priebehu najbližších týždňov.