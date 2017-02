LG v krátkosti ukázalo používateľské prostredie pre očakávaný G6

VIDEO Prostredie bude pravdepodobne uspôsobené displeju LG G6.

Do oficiálneho odhalenia telefónu LG G6 nás delí už len deväť dní a výrobca teraz vo videu naznačil, ako bude vyzerať nové používateľské rozhranie pre mobil.

Najmodernejšiu verziu prostredia UX 5.0+ ponúka zatiaľ model LG V20 a predpokladá sa, že nová verzia u G6 bude označovaná ako UX 6.0.

Logicky by tak nahradila UX 5.0 z predošlej vlajkovej lode LG G5. Samotné video je príliš krátke a zostrihané na to, aby prezradilo niečo podstatné. No môžeme aspoň vidieť, že rohy displeja vyzerajú byť zaguľatené a nové prostredie do nich presne pasuje.

Prostredie UX bude postavené nad operačným systémom Android Nougat. Z hľadiska hardvéru už poznáme všetky dôležité detaily vrátane použitého procesora, no predstavenie LG G6 bude zrejme aj tak ostro sledované. Spoločnosť ho oficiálne odhalí 26. februára na MWC 2017.