Apple vraj chystá veľké novinky. Týkajú sa iPhonov aj iPadov

ODPORÚČAME Spoločnosť vraj čoskoro predstaví viacero nových produktov. Spadajú do rodiny telefónov iPhone aj tabletov iPad.

Hoci v prípade hardvérových noviniek od spoločnosti Apple sa už mnohí upierajú na septembrový termín a potenciálne predstavenie celkom nových iPhonov, spoločnosť by mala zásadnejšie novinky predstaviť aj skôr.

Dokonca už budúci mesiac. Podľa najnovších správ totiž chystá prezentáciu, na ktorej sa dočkajú priaznivci iPhonov aj iPadov.

iPhone 8: Bezdrôtové nabíjanie aj vysoká cena Celkovo by mali byť uvedené tri varianty mobilu a všetky vraj bude možné nabíjať bez káblov.

Možno až kvarteto nových iPadov

Firma Apple by konkrétne mala uviesť hneď niekoľko nových zariadení z rodiny iPad. K dispozícii má byť minimálne trojlístok noviniek. Budú zahŕňať druhú generáciu veľkého tabletu iPad Pro s 12,9-palcovým displejom. Vo výbave máme nájsť okrem iného čipset A10X. Tablety iPad Pro by mali primárne oslovovať biznis zákazníkov či náročnejších domácich spotrebiteľov.

1 fotografia v galérii Apple iPad

Ďalším modelom má byť takzvaný high-endový iPad (možno taktiež bude spadať medzi iPady Pro). Ako bolo viackrát spomenuté už predtým, high-endový iPad má disponovať zhruba 10 až 10,5-palcovým displejom. K dispozícii budeme mať čip A10X či prakticky bezrámový displej. Očakávať môžeme aj zaujímavé funkcie.

K tomu sa má pridať ešte 9,7-palcový model, ktorý by vo výsledku mal oslovovať pomerom cena/výkon. V jeho útrobách nájdeme starší čip A9. Malo by ísť o akýsi „low-endový“ iPad pre široké masy.

Pokračovanie článku pod reklamou videoreklama

Japonský blog MacOtakara, ktorý zvykne mávať presné informácie, však ešte spomína ďalší model, ktorý by mohol byť uvedený: konkrétne kompaktný 7,9-palcový iPad Pro. Mal by predstavovať náhradu za iPad Mini 4. K dispozícii máme mať True Tone displej, čipset A9X, 12-megapixelovú iSight kameru s True Tone bleskom, kvarteto reproduktorov aj Smart Connector.

Kým 10,5-palcový iPad má prísť až v máji, ostatné verzie sa majú začať predávať ešte v marci. Na tému upozorňujú Phonearena.com či Gizmochina.com.

Okolo noviniek sa ale vedú spory. Viaceré predchádzajúce správy v uplynulom období na druhej strane naznačovali, že Apple v prvej polovici tohto roka žiadne nové iPady nepredstaví. Prípadne len jednu novinku – kvôli problémom s dodávkami A10X.

Trh s tabletmi: Apple neprekročil svoj tieň Lídrom na trhu tabletov je Apple, v popredí sú aj Samsung či Amazon.

Novinky ohľadne iPhonov

Apple má zároveň marcovú prezentáciu využiť aj na predstavenie zaujímavých noviniek v rodine produktov iPhone.

Zaujať má predovšetkým nová verzia kompaktného iPhonu, ktorý je známy ako iPhone SE. Pri 4-palcovom telefóne sa nemá meniť dizajn ani základné technické parametre, no má pribudnúť verzia so 128 GB flash priestoru. Doplní tak súčasné modely so 16 a 64 GB.

Spoločnosť má zároveň v rámci iniciatívy (RED) predstaviť špeciálne červené verzie telefónov iPhone 7 a iPhone 7 Plus.