Nový únik: Samsung Galaxy S8 má ponúknuť snímač dúhovky či 5,8-palcový displej

Novinka od Samsungu ponúkne, vcelku očakávane, špičkové parametre.

Krátko po veľkom úniku kľúčových parametrov, ktorými má disponovať model Galaxy S8+, sa objavili aj podrobné technické parametre v prípade menšieho modelu Galaxy S8.

Obidva telefóny síce nemajú byť predstavené priamo na MWC 2017 v Barcelone, no Samsung by mal svoje vlajkové lode aspoň spomenúť. Zrejme sa dočkáme prezentačného videa a ohlásené majú byť aj informácie ohľadne termínu predstavenia. Predbežne sa špekuluje o predstavení 29. marca počas špeciálnej prezentácie. Do predaja by sa Galaxy S8 a Galaxy S8+ mali dostať 21. apríla.

5,8-palcový zakrivený displej, snímač dúhovky

Kým model Galaxy S8+ má okrem iného disponovať 6,2-palcovým QHD+ či snímačom dúhovky, menší model Galaxy S8 sa bude spoliehať na 5,8-palcový displej. Opäť pôjde o zakrivený Super AMOLED s rozlíšením QHD+ alias 2 560 × 1 440 pixelov.

Viaceré špecifikácie chystanej novinky boli pritom viac-menej potvrdené už predtým prostredníctvom rôznych únikov, pripomína web Fonearena.com.

3 fotografie v galérii Nové snímky prezrádzajú možný dizajn Samsungu Galaxy S8 a S8 Plus (zdroj: @OnLeaks)

Okrem iného má ísť ďalej o celkom nový čipset Qualcomm Snapdragon 835, ktorého prvú várku si pre seba Samsung takpovediac exkluzívne zarezervoval. K dispozícii však má byť aj prevedenie s osemjadrovým čipsetom Samsung Exynos 9 Series 8895 z vlastnej dielne.

K tomu sa pridávajú 4 GB RAM, 64 GB vnútorného flash priestoru či 12-megapixelový (Dual Pixel) fotoaparát na zadnej strane a predná 8-megapixelová „selfie“ kamera.

Samsung svoj nový telefón vybaví aj zvýšenou odolnosťou voči prachu a vode. Galaxy S8 pritom bude spĺňať podmienky stupňa krytia IP68. Ďalej možno spomenúť (ako špecialitu) snímač dúhovky. Batéria má mať kapacitu 3 000 mAh, v tomto smere sa žiadne zázraky nedejú. Viaceré moderné telefóny majú batérie s kapacitami aj cez 4 000 mAh. Podporované bude aspoň rýchle i bezdrôtové nabíjanie.

3 fotografie v galérii Samsung Galaxy S7 Edge

Chýbať nebude ani bohatá konektivita, podpora dvoch SIM kariet či snímač odtlačkov prstov. Operačným systémom bude vcelku očakávane Android Nougat.

Spomeňme ešte, že podľa uniknutých správ má mať Samsung Galaxy S8 stanovenú cenu na 799 eur, kým väčší 6,2-palcový S8+ má stáť 899 eur.

Juhokórejský výrobca si pritom údajne dal za cieľ dodať tento rok na trh okolo 60 miliónov kusov telefónov z rodiny Galaxy S8.