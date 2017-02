Ďalšia verzia TWRP ponúkne možnosť zálohovať telefón priamo do počítača

Vývojári plánujú vo svojom projekte využiť zálohovanie cez ADB, no vo viac používateľsky prívetivej forme.

Nová verzia alternatívneho recovery systému TWRP 3.1.0 pre mobilné zariadenia s Androidom ponúkne možnosť ukladať vytvorené zálohy priamo do počítača. Informoval o tom web XDA Developers s dodatkom, že dátum vydania nových zostavení TWRP zatiaľ známy nie je. Vývojári totiž na projekte pracujú iba vo svojom voľnom čase.

TWRP je upravené recovery umožňujúce kompletnú správu nainštalovaného operačného systému. Prostredníctvom TWRP môžu používatelia napríklad inštalovať .zip balíčky, alternatívny softvér, diagnostikovať problémy alebo vytvárať kompletné zálohy operačného systému vrátane používateľských nastavení a aplikácií. V komunite nadšencov sú práve zálohy obľúbenou funkciou, pretože umožňujú návrat na funkčnú softvérovú konfiguráciu aj v prípade zlyhania systému, problémov pri jeho štarte (bootloop) a tak podobne.

TWRP 3.1.0 by malo konkrétne využiť možnosť vytvárania systémových záloh cez ADB. To je síce možné aj dnes, no používateľ musí ovládať syntax jednotlivých príkazov. V prípade integrácie do upraveného recovery by naopak táto podmienka odpadla, pričom vytvorenie a uloženie zálohy do počítača by bolo iba otázkou potiahnutia prstom.

ADB je diagnostický nástroj, vďaka ktorému dokáže počítač so smartfónom komunikovať a prostredníctvom ktorého sú na smartfóne vykonávané zmeny v systéme. Okrem vytvárania záloh ho možno využiť napríklad aj na inštaláciu aplikácii alebo úpravu systémových súborov.

Pre používateľov z novinky vyplynie hneď niekoľko výhod. Po prvé, proces zálohovania sa výrazne zjednoduší a zrýchli, pretože odpadne nutnosť presúvania a kopírovania vytvorených archívov. Ušetrí sa takisto životnosť flash pamätí, či už ide o vnútorné úložisko zariadenia, Micro SD kartu alebo pripojený USB OTG kľúč. Potešia sa aj majitelia smartfónov a tabletov bez slotu pre pamäťové karty, ktorí pri zálohovaní na OTG externé úložisko v súčasnosti nemôžu zariadenie nabíjať.