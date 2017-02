Chystaný Coolpad 3632: Vyše 6-palcový displej aj Android Nougat

Podľa všetkého nejde o oficiálny názov tejto novinky.

Ponuka smartfónov Coolpad by sa mohla v dohľadnej dobe rozšíriť o nový model, ktorý sa objavil v porovnávacom teste GFXBench. V spomínanom teste zariadenie figurovalo pod kódovým označením Coolpad 3632, pričom podľa všetkého nejde o výsledný názov.

Novinka by mala ponúknuť pomerne základnú konfiguráciu. Chce osloviť najmä ľudí, ktorí túžia po veľmi veľkom displeji. Konkrétne by mal Coolpad 3632 disponovať až 6,1-palcovým displejom, avšak podľa databázy len s rozlíšením 854×480 pixelov. Nie je jasné, či nejde o chybu. Podobne nízke rozlíšenie na tak veľkej ploche by nepôsobilo najlepšie.

1 fotografia v galérii zdroj: GFXBench

Aj ďalšie parametre sú však low-endové. Zahŕňajú 1 GB operačnej pamäte RAM, možno len 8 GB vnútorného flash priestoru či štvorjadrový čipset Qualcomm Snapdragon 425 (1,4 GHz).

K tomu sa ešte pridáva 5-megapixelový fotoaparát s LED bleskom, 2-megapixelová kamera či podpora 4G LTE, GPS a Wi-Fi 802.11n. Operačným systémom je však nový Android 7.1.1 (Nougat), dodáva web Fonearena.com.