Pracovníci Foxconnu nechcú montovať iné telefóny ako iPhone. Radšej odídu z firmy

Foxconn hľadá 18 000 nových zamestnancov. Dôvodom je údajne odliv pracovníkov vyrábajúcich iPhony.

Apple už znižuje objem výroby pre aktuálny iPhone 7 a iPhone 7 Plus čo má za následok, že najväčší výrobca týchto smartfónov, firma Foxconn, musí presúvať pracovníkov z liniek pre iPhony na iné linky. To sa však zamestnancom Foxconnu nepáči a radšej dajú výpoveď, akoby mali montovať produkty iných značiek.

1 fotografia v galérii Zamestnanci Foxconnu sa pri pásoch Apple cítia lepšie (zdroj: Foxconn)

Informáciu priniesli čínske médiá, na ktoré sa odvoláva portál AppleInsider. Dôvod neochoty zamestnancov je prostý. Apple vyžaduje pri svojich linkách vyššiu úroveň pracovných podmienok a bezpečnostných nárokov na výrobu. Platy pracovníkov montujúcich iPhony sú taktiež vyššie.

Pokračovanie článku pod reklamou videoreklama

Prechodom na iné linky by si tak pracovníci pohoršili a radšej dajú výpoveď, ako by mali montovať elektroniku iných značiek. To sa údajne podpísalo pod pokles počtu zamestnancov a Foxconn vypísal veľký nábor stredoškolákov a vysokoškolákov.

Továreň ponúka miesto až 12 000 absolventom vysokých škôl a 6 000 stredoškolákom. Začať však budú musieť úplne „od piky“ pri páse, aby nabrali skúsenosti a zorientovali sa vo výrobe. Musia však počítať na začiatok s platom 2 400 čínskych juanov (330 eur). Postupom času sa ich plat zvýši na 4 000 čínskych juanov (550 eur).